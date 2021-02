Auto, per cambio bombole Gpl e ganci traino addio visita e prova alla Motorizzazione

Infatti, l’articolo 5 del Dm stabilisce che per avvalersi della semplificazione anche per le domande pendenti basta trasformare le prenotazioni in richieste di aggiornamento della carta di circolazione. Ma la circolare n. 5350 emanata lo stesso 13 febbraio dalla Motorizzazione precisa che tali richieste devono essere corredate dalla dichiarazione di corretta installazione da parte di un’officina accreditata.

Quindi, almeno fino a quando gli accreditamenti non saranno partiti, non sarà possibile avvalersi del regime transitorio. Ciò non esclude che in futuro qualcuno possa farlo: le liste di attesa per la «visita e prova» sono lunghe anche mesi e nel frattempo potranno iniziare a esserci officine accreditate. Ma fino a quel momento chi ha la prenotazione non potrà far altro che presentarsi alla visita e prova, se vorrà circolare utilizzando l’impianto o il dispositivo installato.

Impianti e dispositivi

L’iter semplificato vale per alcuni aggiornamenti della carta di circolazione resi obbligatori dall’articolo 78 del Codice della strada. Ciò pare escludere le operazioni identiche, svolte però su veicoli veicoli non immatricolati, perché in quel caso si applica l’articolo 75.

L’elenco delle operazioni è contenuto nel Dm dell’8 gennaio:

- sostituzione serbatoi Gpl (nella maggior parte dei casi, è l’operazione obbligatoria che va effettuata alla scadenza decennale delle bombole);