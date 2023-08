Auto, perché la frenata delle vendite in Cina è un avviso per l’Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il mercato cinese dell’auto si conferma in frenata, complice l’economia sull’orlo della deflazione, ma questo potrebbe avere un effetto non secondario su equilibri ormai consolidati in Europa. Le vendite di autovetture in Cina sono diminuite per il secondo mese consecutivo a luglio. Il mercato più grande del mondo potrebbe perdere l’occasione del rimbalzo post-pandemia: nel 2022 le vendite hanno toccato quota 24,2 milioni; nell’anno in corso si stimava una crescita del 3%. Invece nei primi sette ...