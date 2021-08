Auto, le più vendute in Europa. Dacia Sandero in testa nella classifica di luglio

5' di lettura

In luglio calano le vendite di nuove auto nuove in Europa dopo quattro mesi di crescita continua. In compenso elettriche e plug-in registrano a luglio i migliori risultati da sempre e la seconda quota di mercato mensile più alta per quest’anno. La Dacia Sandero guida la classifica dei modelli più venduti dal lancio nel 2008, davanti anche alla Volkswagen Golf, mentre la Hyundai Tucson e la Ford Puma entrano nella top 10 dei modelli più venduti in Europa. Non pervenute, invece, le vendite di Tesla che probabilmente è alle prese con un lancio cruciale: quello della Model Y, l'attesa versione a ruote alte della Model 3. Ecco in sintesi la radiografia del mercato europeo analizzo da Jato



La Dacia Sandero in testa alle vendite a luglio



Nella classifica per modelli più venduti a luglio, la Dacia Sandero si è assicurata il primo posto, un risultato raggiunto per la prima volta dal suo lancio nel lontano 2008. Grazie alla nuova generazione, l’utilitaria ha, infatti, registrato una crescita significativa sia in Germania (+15%) che in Romania (+24%) oltre ad aver superato le classifiche in Francia e Spagna, tanto da risultare l'ottavo modello più venduto in assoluto nella classifica europea dall'inizio dell'anno.



Loading...

Vendite in calo di tutti i modelli, la Sandero solo del 2%



Il volume della Dacia Sandero è rispetto a tutti gli altri modelli diminuito soltanto del 2% rispetto a quanto fatto registrare a luglio 2019, mentre altri modelli che stabilmente sono nelle classifiche europee come Volkswagen Golf, Volkswagen Polo, Dacia Duster, Toyota Corolla, Volkswagen Tiguan, Opel/Vauxhall Corsa, Skoda Octavia, Peugeot 208, Mercedes Classe A e Renault Clio, ha registrato cali più rilavanti e compresi tra il 17% e il 52%.



Vendite rallentate a luglio ma in crescita su base annua



Secondo l'istituto Jato Dynamic e sulla base di 26 mercati europei, le immatricolazioni di auto nuove hanno rallentato a luglio, registrando un calo del 24% su base annua, poiché il volume complessivo è sceso da 1,27 milioni di unità vendute a 967.830. Risultati simili sono stati registrati nel luglio 2012, quando il mercato aveva fatto registrato 966.090 unità. I risultati complessivi dall’inizio anno restano comunque ancora positivi e in aumento del 17% rispetto al corrispondente periodo del 2020 con 7.381.735 unità immatricolate, ma comunque in calo del 24% rispetto al periodo di gennaio-luglio 2019.



L'impatto della pandemia sul mercato continua



L'impressione è che nonostante gli sforzi dei diversi governi nazionali per far crescere la fiducia dei consumatori con azioni di incentivazione, l’impatto della pandemia pesa ancora in maniera sensibile sull’industria dell'auto nel Vecchio Continente. Mentre, infatti, in alcuni Paesi il volume di vendite è aumentato come in Norvegia, in Croazia, in Grecia, in Lettonia, in Romania, in Estonia, in Irlanda e in Lituania, tutte queste aree commerciali hanno rappresentato solamente l’8% delle immatricolazioni di nuove auto a luglio. In costante crescita le vendite di elettriche e plug-in