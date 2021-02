Auto più vendute in Europa a gennaio: ecco quali sono. Boom di suv e ibride Sulla base delle analisi dell’istituto di ricerca inglese Jato Dynamic in testa è risultata la Toyota Yaris. Boom delle richieste per i modelli suv-crossover che rappresentano il 43,8 % del mercato di Corrado Canali

Se il 2020 è stato l’anno più difficile per l'industria dell’auto degli ultimi anni, il 2021 non si è rivelato molto più facile. Le concessionarie di auto in tutto il continente continuano a risentire anche a gennaio gli effetti negativi della pandemia. Era inoltre improbabile che si potessero avvantaggiare delle agevolazioni fiscali di cui hanno approfittato i clienti alla fine dell'anno. Gli incentivi hanno accelerato la domanda di nuove a dicembre con molti consumatori che hanno immatricolato di nuove auto prima che le sovvenzioni si esaurissero come poi successo e in attesa che i nuovi entrassero in vigore.

Sono soltanto due i mercati in crescita in Europa

Nonostante la tendenza complessivamente negativa, si sono registrate alcune eccezioni. In Svezia il volume è aumentato del 23% rispetto a gennaio 2020. Ciò è stato il risultato delle modifiche alla politica fiscale della Svezia che ha convinto molti acquirenti ad approfittare della tassazione favorevole che non sarebbe stata più disponibile per le auto ad alte emissioni. In Norvegia, poi, le registrazioni sono state superiori al gennaio 2020 dell'8% grazie alla scelta di molti consumatori che ancora una volta erano in grado di visitare gli showroom e puntare su veicoli elettrici che sono sempre sostenuti da forti incentivazioni.

In testa alla vendite a gennaio la Toyota Yaris

L’auto più venduta a gennaio in Europa è la Toyota Yaris, l’utilitaria full hybrid del brand asiatico. Con 18.093 unità vendute il 3% in più rispetto al 2020 la Yaris ha preceduto la Peugeot 208 con 17.310 unità e la Dacia Sandero (15.922 unità). Quarta la Volkswagen Golf (15.227 unità) che ha risentito dell’arrivo della ID.3 visto il calo consistente fatto registrare a fine gennaio: meno 42%. A seguire la Opel Corsa (14.951 unità), un’altra Peugeot, la 2008 (14.916 unità), la Renault Clio (14.446 unità), la Fiat Panda (14.122 unità), la Volkswagen T-Roc (13.896 unità) e infine la Skoda Octavia (13.756 unità).

La classifica per Gruppi e il debutto di Stellantis

In testa alle vendite per Gruppi tutti o quasi in calo in termine di unità vendute a fine gennaio è risultato quello Volkswagen con 212.457 unità vendute seguito dal debuttante Stellantis coi suoi 178.936 unità e da Renault con 100.540 unità. Solo questi tre hanno totalizzato vendite oltre le 100 mila unità. Seguono Bmwcon 64.536 unità davanti a Hyundai-Kia con 58.269 unità e Toyota con 57.643 unità. Chiudono la top ten per Gruppi Daimler con 52.164 unit, Ford con 48.449 unità, im cinesi di Geely con 25.499 unità i soli in crescita dell’8% risoetto al 2020 e Suzuki con 13.031 unità, il 4% in meno

Il peso in percentuale delle tipologie di modelli

Spicca subito l’enorme peso dei suv, il 43,8% del mercato e 56,2% suddiviso fra i modelli super compatti con la Toyota Yaris in testa (19%) e le compatte più grandi con la VW Golf davanti (15,5%). Seguono le citycar con la Fiat Panda la più venduta (7,3%), le medie con la Bmw Serie 3 davanti (6,2%), i van con in testa il Citroen Berlingo (2,8%), i monovolumi con la Vw Touran più venduta (2,4%) le berline executive con in testa la Mercedes Classe E (2,0%), le sportive sia coupè che cabriolet con la Porsche 911 in testa (0,5%) e le berline Luxury con l'ammiraglia Mercedes Classe S davanti a tutti (0,2%)