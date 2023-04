Auto più vendute in Italia a marzo 2023

Come riportato da Unrae, nel mese di marzo il mercato delle auto in Italia torna a segnare risultati incoraggianti. Le 168.294 auto immatricolate segnano una crescita del 40,8%, riconducibile a un miglioramento della situazione delle supply chain globali, anche se si confronta con una perdita di circa il 30% del marzo 2022, quando le immatricolazioni, inficiate dall'attesa degli incentivi, furono solo 119.548 unità. Il buon andamento di questo mese porta la crescita del primo trimestre al 26,2% con 427.019 immatricolazioni rispetto alle 338.316 del gennaio-marzo 2022 (-20,6% sulle 538.060 del primo trimestre 2019). Tra le alimentazioni, il motore a benzina sale al 28,4% di quota I al 27,1% nel trimestre), il diesel retrocede leggermente al 20,3% di quota (al 19,6% in gennaio-marzo). Il Gpl scende al 7,6% di share in marzo (al 9,2% nel primo trimestre) e il metano, unica motorizzazione in flessione, si ferma appena allo 0,1% di quota (0,2% in gennaio-marzo). Grazie anche a un miglioramento delle forniture globali, le auto elettriche salgono al 4,8% di quota nel mese (3,8% nel trimestre), mentre le plug-in hybrid si portano al 4,3% (4,4% nel trimestre). Le vetture ibride salgono al 34,5% delle preferenze (+1,9 p.p. e al 35,8% in gennaio-marzo), con un 9,4% per le “full” hybrid e 25,1% per le “mild” hybrid. L'analisi delle immatricolazioni di marzo per fascia di CO2 riflette l'andamento nel mese di auto Bev e Phev: la fascia 0-20 g/Km rappresenta il 4,9% del mercato, il 3,1% la fascia 21-60 g/Km (rispettivamente 4,0% e 3,7% nel trimestre). La fascia 61-135 g/Km rappresenta il 62,1% (64,7% in gennaio-marzo), mentre la quota delle vetture da 136 a 190 g/Km si assesta al 25,8% e quella della fascia oltre i 190 g/Km all'1,7% (rispettivamente 23,9% e 1,8% in gennaio-marzo). Scopriamo ora le auto più vendute in Italia a marzo.

1/12 3/12 Menu