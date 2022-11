Auto più vendute in Italia a ottobre 2022: i 15 modelli preferiti

Podio firmato Stellantis per le auto più vendute a ottobre in Italia. La Panda resta la regina.

Immatricolazioni ottobre 2022

La Fiat Panda continua ad essere l'auto più amata dagli italiani, come confermato dai dati relativi alle immatricolazioni di ottobre 2022 pari a 8.336 vetture. La compatta di Torino non è solo la più venduta di ottobre ma è in prima posizione anche sul fronte delle immatricolazioni nei primi dieci mesi dell'anno con 87.845 vetture. Seconda posizione per la Lancia Ypsilon, grazie a 3.662 immatricolazioni. Complessivamente, tra gennaio e ottobre, il modello a marchio Lancia è in seconda posizione tra le auto più vendute in Italia con 34.778 immatricolazioni. Terzo gradino del podio per la Jeep Renegade grazie a 3.565 immatricolazioni. Complessivamente, tra gennaio e ottobre, il suv a stelle e strisce ma prodotto in Italia è in settima posizione tra le auto più vendute in Italia con 23.773 immatricolazioni. Complessivamente, secondo i dati del ministero dei Trasporti, a ottobre 2022 le immatricolazioni sono state 115.827, il 14,6% in più rispetto al corrispondente periodo del 2021.Scopriamo i 15 modelli più venduti. (per prezzi e dotazioni fare riferimento ai configuratori ufficiali).

Leggi anche

Immatricolazioni moto ottobre, +26%. Eicma 2022 alle porte