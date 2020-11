Auto plug-in hybrid: i 10 modelli sotto i 40 mila euro, incentivi esclusi di Corrado Canali

Phev, lo scenario di nercato

Le vendite di ibride plug-in sono in costante aumento anche più dell'elettriche. Merito degli incentivi statali che per le auto immatricolate fino al 31 dicembre prevedono un Ecobonus da 3.500 a 6.500 euro con rottamazione. Inoltre, poi, contribuiscono anche alla riduzione delle emissioni di CO2 nei centri abitati tanto che possono circolare senza dover sottostare a delle limitazioni nelle aree a traffico ridotto e in caso di blocchi del traffico. Ecco le dieci plug-in disponibili in vendita al di sotto dei 40 mila euro.