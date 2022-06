Auto, polizze a rischio rincari: crescono i costi di riparazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ai prezzi che hanno ripreso a correre per la pandemia e la guerra potrebbe aggiungersi quello dell’assicurazione Rc auto, che proprio l’emergenza Covid aveva fatto finora arrivare a minimi storici. L’allarme non è ancora scattato, ma arrivano segnali di preoccupazione: il prezzo dei ricambi si sta impennando. C’è, però, chi fa notare che questo prezzo è solo una minima parte del costo di liquidazione dei sinistri e che piuttosto bisognerebbe fare di più per combattere le frodi. Come finirà? Dipende anche da quale sorte avranno i 2,3 miliardi di risparmio portato dal drastico calo degli incidenti causato dal lockdown nel 2020.

Fin dall’anno scorso, con la ripresa del traffico, erano state le stesse compagnie a far capire che buona parte di quei risparmi sarebbe stata messa a riserva per fronteggiare il previsto aumento degli incidenti (il resto sarebbe stato già impiegato per scopi sociali e facilitazioni a clientela e agenti).

Un aumento che forse è stato minore del temuto. Fatto sta che il 2021 si è chiuso con un calo dei prezzi del 5%.

Gli allarmi

Ma proprio dall’ultima parte del 2021 l’inflazione innescata dal riavvio dell’economia dopo le restrizioni Covid con l’impennata dei prezzi di materie prime e componenti si è fatta sentire sui prezzi dei ricambi. Da uno studio condotto (anche intervistando alti dirigenti assicurativi) in vari Paesi europei dalla Boston Consulting Group (Bcg) proprio nell’autunno 2021, è emerso che da novembre di quell’anno allo scorso gennaio i costi medi dei ricambi sarebbero cresciuti del 40 per cento.

Oltre all’inflazione, avrebbe pesato il diffondersi degli Adas (sistemi di assistenza alla guida) sulle auto moderne: telecamere, radar, laser e lidar montati sul frontale per rilevare ostacoli, pedoni e altri veicoli sono molto esposti agli urti in caso d’incidente.