Auto, le quattro novità più cool di marzo 2020 di Giulia Paganoni

2' di lettura

Alfa Romeo Giulia Gta

Un nome leggendario torna per celebrare i 110 anni di Alfa Romeo. Giulia Gta fa tornare alla mente la mitica omonima del 1965.

Italianità, sportività, eleganza, innovazione e artigianalità: il made in Italy si rimette in gioco con Alfa Romeo Giulia Gta e Alcantara. Lo stile è davvero cattivo con le numerose prese d’aria e l’ampio alettone posteriore. Tutto è stato pensato per contenere il peso e rendere quest’auto una vera super car. Infatti il rapporto peso potenza di 2.82 kg/cv. A questo contribuisce anche il propulsore: il noto 2.9 litri V8 Biturbo della Quadrifoglio che, potenziato, eroga adesso 540 cv. Scatta da zero a cento orari in 3.6 secondi. La più estrema è la Gtam caratterizzata dall’abitacolo con due posti, rollar e cinture a sei punti.

Mercedes Classe E

La sua storia, quella di vettura più rappresentativa di Mercedes, risale al lontano 1946. Dalla quinta generazione di Mercedes Classe E nasce il restyling che introduce alcune novità estetiche, come la nuova stella sul cofano motore e le numerose cromature. Innovazioni significative all’interno. Per la vita di bordo digitale, è presente il doppio schermo da 10,25 o 12,3 pollici dotato dell’aggiornamento del sistema Mbux (Mercedes-Benz User Experience) che mostra una grafica ancora più chiara e comandi intuitivi.

Tra le motorizzazioni anche un ibrido da 48 Volt. In arrivo anche la versione E53 Amg dotata di un propulsore 3 litri che, unito a un alternatore starter Eq boost, eroga fino a 435 cavalli.

Ds9 E-Tense

È un concept che anticipa la berlina premium firmata Ds. La Ds9 E-Tense è concepita sulla nuova versione della piattaforma Emp2 del gruppo Psa.