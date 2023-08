Auto, in recupero da 12 mesi il mercato in Europa: a luglio +16,7%

Sulla domanda invece pesano le incertezze legate alla transizione energetica spinta dalla Commissione europea. Nel mese di luglio le immatricolazioni di auto elettriche nell'area sono aumentate del 62,4%, con una quota di mercato pari al 14,6%. In questo contesto la percentuale di auto prodotte in Cina e vendute in Europa, certifica l’Acea, ha raggiunto quota 2,9% in quatto anni. L’Italia resta in cosa sul fronte dell’elettrificazione con una crescita dei modelli elettrici del 14,4% e una quota di mercato al 3,4%.

