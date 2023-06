Auto, Moody’s: rischio gelata sui margini, pesano inflazione e rialzo dei tassi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La concorrenza sempre più accesa e le famiglie in difficoltà per effetto dell’inflazione e dell’aumento dei tassi d’interesse potrebbero produrre una fase di Grande Freddo per la redditività dei grandi costruttori automobilistici. È l’analisi di Moody’s nell’Outlook di giugno. Le politiche monetarie «avranno un impatto negativo sulla domanda dei consumatori nel settore automobilistico e i margini delle case probabilmente diminuiranno in media di 50-100 punti base entro i prossimi 12-18 mesi», verso...