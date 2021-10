Auto rubate, Ford le rintraccia grazie all'assistenza connessa

1' di lettura

Ford ha annunciato l'introduzione del servizio di assistenza connessa in caso di furto per il recupero dei veicoli rubati, completamente integrato e progettato per aiutare a prevenire o ridurre le conseguenze del furto. Gestita tramite l’app FordPass, l'assistenza connessa si basa sulla funzionalità di SecuriAlert che invia un avviso allo smartphone del proprietario utilizzando il FordPass Connect nel momento in cui viene rilevato un tentativo di furto. L’app guida l’utente attraverso il processo di segnalazione alla polizia e fornisce supporto alla chiamata h24, compresa la localizzazione del veicolo. Inizialmente disponibile per la Mustang Mach-E Gt, la funzionalità verrà estesa in seguito ad altri veicoli della gamma Ford. L'assistenza connessa in caso di furto fa parte del pacchetto di abbonamento Ford Secure, che verrà fornito gratuitamente per un periodo di prova sui veicoli compatibili. Il servizio, disponibile da quest’anno nel Regno Unito e in Irlanda, verrà esteso ad altri Paesi europei nel corso del 2022.