Auto, salgono a 40mila gli operai in sciopero negli Usa

La strategia della Uaw

Con il suo pugno duro, Uaw si augura di acquisire nuovi membri fra i dipendenti dell’industria automobilistica, soprattutto in casa di quei costruttori non sindacalizzati, come Toyota, Honda e Tesla. Pur non avendo alcun ruolo nello sciopero, i dipendenti di queste tre case automobilistiche occupano un ruolo importante nella trattativa per il rinnovo del contrattato di lavoro di Gm, Ford e Stellantis. Il sindacato vuole conquistarli, mentre le case automobilistiche di Detroit li portano a esempio per descrivere i loro svantaggi e la minaccia competitiva che rappresentano in quanto meno costosi per le loro aziende. «Non saremo usati in questa competizione - ha tagliato corto Fain -. I dipendenti del settore non sindacalizzati non sono il nemico, sono la nostra futura famiglia».

