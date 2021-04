Auto self-drive, rifiuti pneumatici e sensori: in Finlandia la smart city del futuro è progettata dai suoi cittadini

Tecnologia e umanesimo vanno a braccetto in ogni angolo di questo ex quartiere industriale. I cittadini si divertono a creare, a perfezionare e soprattutto a testare ogni tipo di innovazione nata per i loro bisogni: app di gestione dell'energia o della produzione personale di CO2, piattaforme di food sharing per evitare gli sprechi alimentari, sistemi di car sharing su scala ultralocale. E molto altro.



Nel nome degli spazi comuni

Ma a Kalasatama l'innovazione non è mai primato fine a se stesso: si traduce sempre e comunque in spirito di comunità.

Prendiamo per esempio i palazzi. Sono tutti dotati di smart grid, fotovoltaico e sensori IoT, ma anche di verde, di parchi e giardini, di sale polivalenti, di spazi di co-working, persino di cucine comuni dove condividere i pasti.

Ogni palazzo ha appartamenti di taglie diverse, in modo da assicurare la massima diversità sociale e generazionale.Sotto il profilo energetico, gli stabili sono già oggi in grado di produrre autonomamente un terzo dell'energia che consumano, con l'obiettivo di far diventare l'area carbon neutral al massimo nel 2035 (come il resto di Helsinki).

Ogni immobile è inoltre collegato a un sistema di riscaldamento e climatizzazione alimentato da gigantesche pompe di calore che recuperano le acque reflue di Helsinki: si tratta della centrale sotterranea di Katri Vala, la più grande al mondo di questo tipo, che prende il nome da una poetessa finlandese.