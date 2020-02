Auto senza pilota, Campania pronta per la sperimentazione Al via il progetto di piattaforma tecnologica finanziato dalla Regione con 50 milioni di fondi Ue. Il consorzio guidato da Anfia, che ha risposto al bando, punta su Lioni sede della smart city di Vera Viola

Il piano della regione punta alla sperimentazione di auto senza guidatore su strada, in ambiente reale

4' di lettura

Immaginiamo un borgo, un intero comune, tra le province di Avellino e Benevento, con circa 5mila abitanti, localizzato ad almeno 700 metri sul livello del mare, e immaginiamo che sia percorso da auto non inquinanti o senza guidatore. È qui che vuole concentrare la ricerca e la sperimentazione dell’auto del futuro con un programma, al momento unico in Italia, la Regione Campania. Dopo aver stanziato 50 milioni, dopo aver individuato con manifestazione d’interesseuna serie di piccoli centri adatti a essere sedi della sperimentazione, definiti perciò“living labs”, la Regione ha indetto un avviso pubblico per selezionare i soggetti e il progetto più convincenti. È stata presentata una proposta progettuale: è quella di Anfia, capofila di un ampio partenariato. È in corso la valutazione.

Il piano, come si diceva, è unico nel suo genere. Altre regioni italiane – Emilia Romagna, Piemonte, Trentino – hanno voluto scommettere sullo studio della mobilità sostenibile e dell’automobile a guida autonoma: la Campania, a differenza delle altre, ha una dote cospicua di fondi europei pari appunto a 50 milioni del Por Fesr 2014-2020 (48 per la ricerca e 2 per agenda digitale), ed è l’unico ente che punta alla sperimentazione, non su una pista a circuito chiuso, ma su strada, in ambiente reale.

«Mobilità sostenibile e sicura» – il titolo del programma che si collega all’attuale dibattito a livello europeo e si connette con il tema delle smart cities – fa perno sulla costruzione di una piattaforma tecnologica che dovrà consentire ricerca e sperimentazione al fine di costruire auto sempre meno impattanti e più autonome. «Ciò significa – spiega l’assessore regionale all’Innovazione Valeria Fascione – puntare su materiali riciclabili e riciclati, in ogni caso meno pesanti, su una alimentazione meno inquinante. E poi significa adottare tecnologie 4.0. Insomma, sull’auto del futuro convergono le innovazioni adottate e da adottare in numerosi settori».«Stiamo per realizzare – sottolinea il presidente della Regione Vincenzo De Luca – un vero e proprio gioiello tecnologico, uno straordinario sistema evoluto di smart road in grado di interagire con i prototipi di veicoli connessi ed autonomi, per sperimentare nuovi approcci per il trasporto e la logistica del futuro. Un vero e proprio “laboratorio vivente” che convincerà altre aziende ad investire nella nostra Regione».

Nella regione il comparto dell’auto conta numerose e importanti presenze, sopratutto nella produzione di componenti. Così come è settore tra quelli più importanti e in crescita l’Ict . Entrambi sono oggi in interessante sintonia con istituti di ricerca e università.

E ancora, il primo passo che gli affidatari del programma regionale dovranno compiere è l’infrastrutturazione del luogo prescelto come sede della piattaforma: a partire dalla banda larga, rete 5G per connessioni veloci, sistemi di rilievo e monitoraggio in tempo reale, sistemi V2I e V2X che consentono al veicolo di dialogare con l’ambiente circostante. Insomma, il comune campano – tra quelli selezionati che sono collocati nelle aree interne delle province di Avellino e Benevento – dovrà diventare una smart city modello.