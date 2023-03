Auto, solo il 10% degli italiani ne acquisterebbe una totalmente elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Solo il 10% degli italiani acquisterebbe una vettura totalmente elettrica come prossima auto, il 35% vorrebbe una ibrida e il 22% non saprebbe quale motorizzazione scegliere. Un’indagine realizzata a fine gennaio dall’Osservatorio Findomestic in collaborazione con Eumetra, cerca di comprendere anche i motivi per cui l’auto elettrica ancora non decolla in Italia. Il 64% degli intervistati ritiene i costi troppo elevati sia per l’acquisto, sia per l’energia elettrica, sia per la manutenzione, il 54% vede come ostacolo la ricarica della vettura e il 30% non si fida dell’autonomia sui viaggi lunghi.

Nei prossimi 12 mesi, rileva il focus auto di Findomestic, il 33% degli intervistati ha intenzione di comprare un’auto nuova pagandola con un finanziamento rateale sul punto vendita (41%) o con un prestito personale (21%).Pian piano gli italiani stanno cominciando a capire le differenze tra le varie tipologie di auto ibride (mild hybrid, full hybrid e hybrid plug in): quelli che ancora non sono in grado distinguere sono diminuiti dal 37 al 30% rispetto a un anno fa. Per la ricarica il 48% del campione vorrebbe farlo tramite colonnine pubbliche mentre un 27% userebbe l’impianto elettrico già esistente nel garage di proprietà e un 18% monterebbe la colonnina fissa anche facendo delle modifiche e un altro 15% pur installandola non pensa di fare adattamenti.

Loading...

Il 65% degli intervistati ha sentito parlare degli incentivi statali ma per il 75% di loro sono insufficienti e la maggioranza del campione chiede incentivi maggiori (51%). Il 31% del campione Findomestic possiede un’auto euro 4 o precedenti e se dovesse comprarne una nuova usufruendo degli incentivi la rottamerebbe (32%) o la venderebbe sul mercato dell’usato direttamente ad altri privati che conosce (24%). Andare dal concessionario è sempre fondamentale: per toccare con mano e provare l’auto (49%) e ricevere consulenza sul tipo di auto da acquistare in base alle proprie esigenze di utilizzo (35%). E quanto tempo si è disposti ad aspettare per la consegna dell’auto? Sei mesi sono la tolleranza massima per 7 intervistati su 10.