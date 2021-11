Auto, Stellantis batte Volkswagen nelle vendite in Europa. Sorpasso storico

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Jato Dynamics, sulla base delle proprie rilevazioni riferite al mese di ottobre, ha certificato che il gruppo Volkswagen ha perso la leadership nella classifica delle immatricolazioni mensili in Europa a vantaggio di Stellantis che per la prima volta ha venduto più dei rivali tedeschi. Dall’inizio dell’anno, il volume per tutti i 26 mercati europei continua a migliorare rispetto al 2020, con un aumento nel mese di ottobre del 2,6% pari a 9,85 milioni di unità immatricolate. Tuttavia il divario si è ulteriormente ridotto rispetto al 7% di settembre. La carenza di nuovo prodotto e di chip stanno poi avendo un impatto diretto sulle vendite.

Stellantis a quota 21% rispetto al 20,7% di Vw

Nel mese di ottobre, infatti, Volkswagen ha registrato un calo complessivo dei volumi del 42%, con una riduzione a due cifre in tutti i paesi del Vecchio Continente tranne che in Irlanda. I suoi modelli di vetture compatte oltre che di medie dimensioni sono stati i settori di mercato più colpiti. Da considerare poi che le case automobilistiche sono costrette a dare la priorità ai loro segmenti più venduti, il che significa che i pochi semiconduttori a disposizione vengono utilizzati esclusivamente per produrre nuovi modelli di suv ed elettriche.

Loading...

In calo del 30% le immatricolazioni complessive ad ottobre

Ottobre è stato un mese difficile per l’industria dell'auto in Europa poiché le immatricolazioni totali sono diminuite del 30% a quota 790.652 unità a causa del costante impatto dovuto alla carenza di nuove auto presso i concessionari. Al punto che la mancanza di semiconduttori si sta rivelando altrettanto grave quanto i blocchi dovuti al Covid dell’anno scorso. Si è assistito non soltanto alla chiusura di fabbriche, ma al momento l’industria dell’auto sta lottando per trovare una soluzione alla grave crisi della catena di approvvigionamento.

In costante aumento la quota di mercato dei suv

La quota di mercato dei suv è passata dal 40,7% di ottobre 2020 a un nuovo record mensile del 46,8% del mese di ottobre 2021. A differenza dei settori tradizionali, la richiesta di suv ha continuato a guadagnare slancio mano a mano che i produttori lanciano le loro nuove alternative con powertrain elettrico. Il segmento è al momento guidato dal gruppo Vw, con Stellantis in seconda posizione e Hyundai-Kia al terzo posto, ma solo questi ultimi hanno fatto registrare la più forte crescita con il loro +23%, grazie agli ultimi lanci sul mercato. Anche Toyota, sia pure piazzatasi in sesta posizione per numeri di vendite di modelli a ruote alte, ha visto aumentare i volumi del 3%.

Continua il boom sia di elettriche che di plug-in hybrid

Sempre nel mese di ottobre sono state registrate un totale di 181.300 unità vendute fra elettriche e plug-in, pari ad una quota del 22,9% sul mercato totale: si tratta dell'ennesimo record mensile. Mentre il segmento delle elettriche continua la tendenza al rialzo, le vetture diesel stanno lottando per mantenere una minima posizione in Europa, dal momento che la loro quota si è ridotta al 19%. La crisi si è inoltre rivelata più un’opportunità che una minaccia per il mercato delle elettriche che accelererà ulteriormente in futuro.