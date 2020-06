Auto in stallo. Crisci (Unrae): «Servono sostegni alla domanda e un intervento sull’Iva»

«Porterebbero un volume aggiuntivo di circa 300mila auto già quest’anno e fino a 500mila l’anno prossimo. Tutto questo è necessario a fronte di un mercato in estrema crisi che, nonostante la riapertura, ha venduto la metà rispetto al mese di maggio del 2019. Bisogna considerare che in aggiunta alle 350mila auto perse durante il lockdown vanno considerate altre 100mila unità di maggio, con i primi cinque mesi dell’anno che hanno accumulato 450mila auto in meno. Un calo di volumi che porta un minor getito fiscale nelle tasche dello Stato stimato in 2,2-2,3 miliardi di euro per la sola Iva»

Lei pensa che queste misure alla fine saranno adottate?

«Abbiamo fiducia che vengano presi in considerazione gli emendamenti presentati e tutte le forze politiche ci hanno sostenuto, si tratterà di capire quanti fondi saranno messi a disposizione e come saranno implementate le misure. La documentazione su costi delle misure e potenziali introiti per lo Stato è completa»

Esiste un partito anti-auto in Italia secondo lei? Penso ai blocchi nei centri città, da Torino a Milano, ma anche ai limiti imposti dall’amministrazione del sindaco Sala alle campagne pubblicitarie inerenti brand automobilistici non coerenti con le policy di sostenibilità ambientale promosse dal Comune di Milano?

«L’auto è diventata un tema politico, è considerata un mezzo che inquina ma il problema non sono le auto di nuova generazione che sono tutte rispondenti a parametri voluti dall’Unione europea, il problema piuttosto è il parco circolante che va sostituito e ringiovanito grazie a misure come quelle che stiamo sostenendo. Ho letto la notizia relativa al Milano, ogni Comune ha diritto ad avere la sua politica relativamente ad ambiente e sostenibilità, ma sono rimasto spiazzato dall’affiancamento del settore auto ad ambiti come commercio di armi e pornografia.