Auto, stretta di 60 miliardi sui profitti entro il 2023

LA MORTE DEL DIESEL CONTINUA Evoluzione attesa delle vendite per tipi di motorizzazione, in percentuale (Fonte: elaborazione AlixPartners)

«Non siamo che all'inizio della trasformazione dell'industria: nei prossimi 3-5 anni serviranno almeno altri 225 miliardi di dollari per l'elettrificazione e 48 per la guida autonoma. Sono investimenti enormi per i costruttori e un'opportunità da valutare con attenzione per i fornitori, la cui profittabilità rimane maggiore ma comunque in declino», ha spiegato Dario Duse, che ha aggiunto: «I player che operano in Europa e in Italia, poi, dovranno fare i conti con il crollo della domanda di motorizzazioni diesel che è ormai ben visibile in Europa e più recentemente anche in Italia. In un contesto dove il numero di partnerships, M&A e sviluppi congiunti sono in crescita esponenziale in ambito Case (da 270 a più di 420 partnerships negli ultimi 12 mesi), l'Italia e l'Europa in generale possono continuare a giocare un ruolo importante anche in un contesto complessivo sfidante come quello dei prossimi anni».



Per quanto riguarda in particolare l'elettrico, secondo lo studio, avrà un forte impatto anche sui concessionari e sulle officine di riparazione, sottolinea lo studio. La perdita annua calcolata da AlixPartners è nell’ordine dei 1.300 dollari per veicolo (su circa 4.000-4.500 dollari di spesa attuali per il cliente). I concessionari e le officine a livello globale dovranno affrontare, in termini percentuali, un calo fino al 20% dei ricavi e una riduzione del 20% del margine lordo considerato che il 35% della manutenzione programmata per i veicoli odierni (con motori diesel o a benzina) scomparirà nel medio termine a causa del passaggio a vetture elettriche. Al fine di mantenere la redditività, sottolinea lo studio, i concessionari dovranno sia esaminare criticamente la loro struttura dei costi attuali, sia cercare nuove fonti di reddito.

In particolare in merito al mercato italiano, lo studio prevede che le vendite di auto nel nostro Paese passeranno da 2,1 milioni di unità del 2019 a 2,2 milioni nel 2026 con un aumento di appena lo 0,4% annuo. E se nel 2018 il 51% delle auto vendute in Italia montavano motori diesel, già nei primi mesi del 2019 la quota è scesa sotto al 45% a sostanziale vantaggio della motorizzazione a benzina (con paradossale aumento dell’emissione di CO2, quindi in senso contrario a quanto auspicato dalle autorità di Bruxelles, che hanno stabilito un piano molto ambizioso di abbassamento dei limiti totali dal 2021 per la Case, a rischio di multe molto salate). Nel 2025 il peso dei motori a gasolio sarà del 36%, in continua discesa (16% nel 2030) ma a vantaggio dei motori a benzina e delle motorizzazioni ibride.

IL DESERTO DEI PROFITTI Ebit margin, ricavi e volumi dei primi 25 costruttori di veicoli per passeggeri (Fonte: elaborazione AlixPartners)

«Il mercato italiano - dice Duse - seguirà i trend dei Paesi dell'Europa occidentale». Sostanziale stabilità dei volumi (circa 2 milioni di veicoli venduti all’anno, ndr), continuo calo del diesel, ma in ritardo rispetto agli altri, e continuo spostamento di mix veicoli verso dalle piccole (38% nel 2017 contro il 28% nel 2026) ai Suv (dal 29% al 46%), che hanno peso e resistenza aerodinamica maggiori, «Questo, in assenza di uno svecchiamento significativo del parco circolante, renderà difficile ridurre i livelli emissivi di CO2 nel breve». Guardando al 2030, «i limitati investimenti, la strutturale onerosità dello sviluppo delle infrastrutture di ricarica nei nostri centri urbani e il costo dell'energia elettrica potrebbero limitare la diffusione di veicoli elettrici e plug-in a livelli sensibilmente inferiori alla media europea (33% di veicoli ibridi plug-in ed elettrici, contro una media europea del 40%, ndr)», ha concluso Duse.