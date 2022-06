Auto, tempi più lunghi per immatricolazioni con ecobonus. Assegno unico, 120 euro i più per figli disabili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tempi più lunghi per l’immatricolazione di auto che beneficiano degli incentivi. Lo prevede una norma del decreto sulle semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei ministri che si è svolto mercoledì 15 giugno, su proposta del responsabile dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti. Nelle procedure per l’erogazione dei bonus per l’acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Mise, sono estesi da 180 a 270 giorni i termini per la conferma dell’operazione e per la comunicazione degli estremi dell’acquisto. «Abbiamo dato seguito a un’esigenza sollevata da più parti», dice Giorgetti, precisando che la norma «non prevede spese». La proroga è resa necessaria dalla mancanza di alcuni componenti. Approvato anche il decreto legge con disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Verso il commissariamento di Sogin

La bozza del decreto sulle semplificazioni fiscali prevede il commissariamento di Sogin, società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi. Nel testo si legge che è disposto «in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale». L’organo commissariale sarà nominato con decreto del Presidente del consiglio, su proposta di Mef e Mite, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del dl fisco.

Assegno unico, per figli disabili 120 euro in più al mese



La norma passata in Consiglio dei minsitri prevede anche novità sull’assegno unico: riconosciuta a chi ha figli disabili una maggiorazione per il 2022. L’intervento modifica la norma sull’assegnazione dell’assegno unico, relativamente ai figli con disabilità e «limitatamente all’anno 2022». In particolare, gli importi della maggiorazione su base mensile per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità sono «incrementati di 120 euro per l’anno 2022».

Pnrr, da Garofoli focus sull’attuazione

Sono 1.101 i provvedimenti attuativi approvati dal Governo Draghi dal suo insediamento, il 13 febbraio 2021. Un risultato definito «ragguardevole» dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, che lo ha comunicato alla conferenza dei capi di gabinetto del Governo riunitasi a Palazzo Chigi. Nel corso della riunione, Garofoli ha sottolineato la necessità di «accelerare sull’attuazione anche per evitare che risorse pubbliche non siano tempestivamente utilizzate. Un'esigenza oggi ancor più forte visto il mutato quadro economico in conseguenza della crisi in Ucraina. L'efficace attuazione delle decisioni di politica economica e delle misure del Pnrr è oggi una assoluta priorità, anche in considerazione delle possibili ripercussioni dovute al cambio di passo nella politica monetaria».

Bilaterali con ministri sugli obiettivi

Proprio allo scopo di imprimere un’ulteriore accelerazione all'attuazione, a partire da domani inizieranno gli incontri bilaterali tra Palazzo Chigi e ciascun ministero per verificare i livelli di attuazione degli obiettivi mensili assegnati e un ciclo di verifiche sul Piano nazionale.