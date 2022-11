Auto, terzo mese di recupero per le immatricolazioni sul mercato italiano

Gli operatori ipotizzano una inversione di tendenza dovuta a diversi fattori, il primo legato probabilmente ad un recupero da parte delle case produttrici della capacità di reperire componenti e allineare l’offerta alla domanda, che resta pur sempre debole. Difficile prevedere dunque se la domanda potrà riportare il mercato s u livelli “normali” o se si limiterà ad un recupero

A rinvigorire il mercato poi non sono bastati gli incentivi per l’acquisto di nuove autovetture, diventati operativi a maggio scorso e da oggi entrati in una fase nuova visto l’ampliamento della platea di beneficiari alle aziende che si occupano di noleggio, con un rafforzamento degli aiuti per i privati con un reddito Isee sotto la soglia dei 30mila euro.