Auto, tutti i modelli in arrivo Paese per Paese

Bmw X1 e X2 plug-in

La Ford dopo la commercializzazione della Puma anche in tre variazioni del tema elettrificazione e Kuga, offrirà il suv elettrico Mustang Mach-E e le Mustang a elettroni. Arrivando alla Opel che proporrà la rinnovata Insignia e la nuova Mokka X partiamo anche per la Francia.

Ford Mustang Mach-e

Francia

Infatti, arriviamo al gruppo Psa. Qui la Citroën si appresta a vendere la nuova C4, il restyling della C3 e la C5 Aircross plug-in, la Peugeot a commercializzare tutta la famiglia della 2008 e la Ds a proporre la berlina Ds9, che offrirà anche una variante mossa solo dagli elettroni. In casa Renault si terrà desta l'attenzione con le versioni hybrid della Clio e plug-in della Captur, gli aggiornamenti della Mégane e dell'Espace nonché l'inedita elettrica K-Ze, mentre nella controllata Dacia affiorerà la nuova Sandero basata sull'architettura della Clio 5.

Citroën C5 Aircross Hybrid

Regno Unito e Svezia

E passiamo in nord Europa. La Land Rover si appresta a commercializzare al gran completo la gamma della Defender e a presentare la seconda generazione della grossa Discovery, mentre la Jaguar dopo avere messo in vendita l'aggiornamento delle F-Type proporrà la nuova Xj e le rinnovate Xf, E-Pace ed F-Pace. Aston Martin, invece, si tufferà nel settore dei suv con la Dbx, ma non rinforzerà le file delle sportive con la Vantage Roadster.

Land Rover Defender

Non deluderà le attese nemmeno la Lotus, che presenterà il primo modello della nuova stipre: la Evija.

Dalla Svezia, invece, si muoveranno le versioni ibrida alla spina e full-electric della Xc40.

Volvo XC40 Recharge P8 AWD

Giappone

Arrivando in Oriente, si torna un po' in Europa per parlare degli Alleati del gruppo Renault, ovvero Mitsubishi, mentre la seconda proporrà la nuova generazione dell'Outlander, elettrificato come l'attuale, mentre la seconda presenterà l'inedito crossover Ariya e la nuova interpretazione della Qasqhai. Le novità targate Toyota saranno un inedito suv compatto, la Yaris, la rinnovata Ch-r e la Rav4 plug-in, mentre il brand di lusso Lexus si ceinterà nel settire dell full-electric con una versione della Ux. La Honda porrà la versione full-electric della Cr-v accanto accanto alla citycar E e alla Jazz ibrida. Dal fronte Mazda spunteranno la nuova Mazda2 e il suv elettrico Mx-30. Subaru, infine, farà debuttare la nuova Levorg.