Le auto del futuro? Rispettano da sole i limiti di velocità ed «evitano» i colpi di sonno

Una tisana contro lo stress da autovelox incombente (anche se più si diffonderà la guida automatica più i controlli delle violazioni si trasformeranno in rilevazione di imprevisti nel traffico, come spieghiamo più avanti descrivendo le smart road). Ma che succede se la mappa è errata o non aggiornata in tempo reale? O, ancora, se la segnaletica è nascosta, deteriorata o errata, come troppo spesso accade in Italia?

Se tanti li disattiveranno (come la Ue ha deciso di consentire, suscitando critiche), non sarà solo perché non rispettano i limiti di velocità (che peraltro sui tanti tratti disastrati della rete italiana sono più bassi di quelli generali nazionali).

Discorso analogo per i sistemi di mantenimento della corsia (fondamentali anche contro i colpi di sonno), che si basano sulla “lettura” delle strisce sulla carreggiata. E così via.

Tutto migliorerà quando arriveranno le smart road. Strade “intelligenti”, che consentiranno di far arrivare le informazioni anche direttamente dal dialogo tra i veicoli e le strade stesse: almeno quelle principali saranno disseminate di sensori (l’Aiscat ha appena ripreso il dialogo per gestori autostradali col Governo per far rientrare i costi nel Pnrr, riducendo gli oneri a carico delle società, che comunque si scaricheranno sulle tariffe dei pedaggi), telecamere e antenne per dialogare in tempo reale coi mezzi in transito. Segnalando la velocità più appropriata per evitare code e, se uno ha un incidente o frena bruscamente, allertando subito chi sopraggiunge.

Già alcune nuove auto sono in grado di dialogare con la strada, ma per ora il servizio è sperimentale e su pochi tratti. Senza contare che un black out informatico può bloccare tutto. E, soprattutto, più i veicoli sono connessi più sono esposti ad attacchi informatici, con rischio incidenti. Si lavora alla protezione, ma contro gli hacker maligni è sempre rincorsa.