Auto, la Ue ha raggiunto un accordo con la Germania sugli e-fuels

“Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull’uso futuro degli e-fuels nelle automobili”. Lo ha annunciato su Twitter il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans.



“Lavoreremo ora per ottenere quanto prima l’adozione delle norme in materia di Co2 per il regolamento sulle autovetture e la Commissione darà seguito rapidamente alle misure giuridiche necessarie per attuare il considerando 11”, ha aggiunto.