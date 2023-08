Auto, Stellantis: il piano del Governo per aumentare la produzione in Italia

Transizioni green e digitale non deve danneggiare imprese

Quanto alla doppia transizione ecologica e digitale «rappresenta una vera e propria rivoluzione epocale, una sfida che però avrà costi che non vanno sottovalutati, non sarà un pranzo di gala, come ripeto spesso. E tutti sono chiamati a fare la loro parte». «L’impatto di questa rivoluzione - ha ammonito il ministro - non deve andare a detrimento delle imprese, non deve ricadere sulle eccellenze del nostro Made in Italy. Tutti temi su cui è aperto il confronto con l’Europa, come dimostra ad esempio la battaglia che stiamo facendo, nel campo dell’automotive, sul passaggio ai motori Euro 7 e all’elettrico». A giudizio di Urso, inoltre, «non è pensabile, che la transizione ecologica ed energetica, il passaggio dai combustibili fossili alle rinnovabili, si trasformi per l’Europa in una nuova dipendenza che sposta il peso dal gas russo alle tecnologie green cinesi».

Urso: su Via della Seta pronuncia nelle prossime settimane

«Sulla Via della Seta si pronuncerà nelle prossime settimane il Governo nel suo complesso. Ma la stella polare lungo cui ci muoveremo sarà quella di ridurre i rischi politici e aumentare le opportunità commerciali» ha aggiunto il ministro delle Imprese e del Made in Italy. «La Cina è e resta un grande partner commerciale - ha osservato Urso - ma non è il nostro più grande partner: faccio presente che l’Italia esporta più in Austria che in Cina». Poi, ha aggiunto il ministro, un «altro dato che va tenuto presente è che la nostra bilancia commerciale da quando è stato firmato l’accordo politico sulla Via della Seta è peggiorata e a luglio su base annua le esportazioni sono scese del 6,7%, mentre altri nostri partner come Francia e Germania - ha concluso - hanno continuato a fare affari anche senza aver sottoscritto accordi strategici con la Cina»



Realizzare ’Transizione 5.0’ per innovazione industria

Infine, la necessità di razionalizzare tutti gli incentivi alle imprese per far in modo che queste possano fare programmazione. «Alle aziende - chiosa il ministro - serve una riforma complessiva delle risorse a cui poter attingere per investire e crescere da un punto di vista innovativo». «Uno dei nostri obiettivi - aggiunge - è la realizzazione di un significativo Piano Transizione 5.0, per consentire alle imprese, proprio attraverso un meccanismo di crediti fiscali, di accelerare sulla strada dell'innovazione facendo leva su tecnologia, sostenibilità digitale, formazione e strumentazione». Bene, dunque, i benefici fiscali e l'indirizzo di questi verso le imprese a maggior impatti tecnologico (chip, aerospazio, alta tecnologia clean tech). Peraltro nel decreto asset strategici approvato nell’ultima seduta del Cdm «abbiamo destinato 700milioni di euro per ricerca e investimenti in microelettronica. Ma accanto a questi strumenti serve anche un Fondo sovrano europeo in grado di accelerare la doppia transizione, verde e digitale, che è la cornice entro la quale si dovrà sviluppare il paradigma Industria 5.0».





