Auto, Urso in pressing su Stellantis: deve produrre 1 milione di auto in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una spallata a Stellantis. E, ancora una volta, un messaggio ad ArcelorMittal, socio privato dell'ex Ilva. Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, intervenendo al “Forum in Masseria” di Manduria, prova a mostrare l'aspetto muscolare del governo su due dossier, l'automotive e la siderurgia, che rischiano di indebolire sempre di più lo scenario industriale italiano, proprio mentre da Istat e Banca d'Italia arrivano segnali di frenata per il nostro settore manifatturiero.

Ovviamente la diplomazia degli annunci e i toni assertivi andranno ora misurati con i risultati concreti che il governo saprà portare a casa su entrambi i fronti.

Loading...

Stellantis, Elkann: "Stati in imprese quando vanno male, noi andiamo molto bene"

Il dossier automotive



Nel primo caso Urso evoca uno squilibrio produttivo molto evidente tra Francia e Italia nell'ambito di Stellantis, gruppo nato dalla fusione tra Psa Peugeot e Fca.

«Oggi Stellantis produce 1 milione di autovetture in Francia e solo 473mila in Italia. Bisogna portare anche i livelli produttivi a 1 milione di auto riducendo quello che oggi è un gap insostenibile tra produzione e mercato nazionale». Urso, facendo riferimento alla presenza dello Stato francese attraverso la banca pubblica di investimento Bpi France - fin dall'origine dentro Psa, e poi con una quota a parte - parla di una «tenaglia» che stringe Stellantis.

Agli occhi del ministro delle Imprese e del made in Italy si tratta di una fusione che nata come paritaria lo è stata sempre meno. Difficile comunque che questo pressing celi l'idea di equilibrare la governance attraverso l'ingresso dello Stato italiano, mentre appare probabile che sia stato allacciato un canale diplomatico per ottenere maggiori garanzie sui livelli produttivi italiani, anche in riferimento ai modelli più innovativi che saranno al centro della transizione verso l'elettrico.