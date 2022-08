Auto usate: il business ora è tutto nei servizi

Infine, è fondamentale la possibilità di permuta del veicolo attuale. Da queste indicazioni emergono due opportunità di offerta. Da un lato, il ruolo dell’operatore locale, tipicamente il dealer, che si faccia carico di assorbire la permuta, a prescindere dalla vendita contestuale di un’altra vettura, o almeno di gestirne la vendita per conto del cliente. Non solo, potrà offrirsi anche di aiutare il cliente ad orientarsi sulle piattaforme, per la scelta e la valutazione dell’auto da comprare, dei venditori e dei servizi accessori, siano documentali, finanziari o logistici. Dall’altro, lo status del veicolo usato dovrà sempre più essere corredato da una certificazione riconosciuta a livello internazionale, attraverso un bollino simile a quello offerto da Dekra, leader nelle revisioni e nelle perizie, a cui legare anche le garanzie sulla meccanica e altre coperture.

In conclusione, quello dell’automobile usata è sì il business dei prossimi anni, ma non tanto per la compravendita del “ferro” quanto per tutti i profittevoli servizi che genera.