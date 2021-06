Auto usate: Nissan Intelligent Choice, nuovo programma di usato certificato

1' di lettura

Nissan lancia Intelligent Choice, il nuovo programma di usato certificato che prevede vetture dagli alti standard qualitativi e un insieme di servizi di assistenza in grado di garantire un'esperienza di guida e possesso all'insegna della tranquillità. Per entrare a far parte del Nissan Intelligent Choice una vettura deve avere meno di cinque anni dalla prima immatricolazione, aver percorso meno di 120.000 km ed aver superato con successo 100 controlli di qualità, eseguiti da un centro di assistenza Nissan. Tutte le vetture sono coperte da garanzia contrattuale che il cliente può decidere di estendere fino a un massimo di 36 mesi. Chi acquista una vettura Nissan Intelligent Choice gode inoltre di una serie di servizi di assistenza gratuiti quali: il controllo entro 12 mesi dall'acquisto, la vettura di cortesia in caso di intervento in officina e l'assistenza stradale h24, 365 giorni all'anno. I clienti possono richiedere un test drive e provare la vettura prima di deciderne l'acquisto. Inoltre, grazie alla formula “soddisfatto o sostituito”, è possibile riportare la vettura in concessionaria entro cinque giorni lavorativi dalla data di consegna e chiederne la sostituzione con un’altra (usata o nuova) di almeno pari importo.



