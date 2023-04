Auto usate: prezzi stabili dopo il calo record

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I prezzi delle auto usate tornano a stabilizzarsi dopo il calo avvenuto dopo luglio 2022. Auto1 Group, tra le principali piattaforme automotive digitali in Europa per l’acquisto e la vendita di auto usate online, ha pubblicato oggi l'Auto1 Group Price Index, il report sui prezzi delle auto usate in Europa. Questo nuovo indice offre un quadro dell’evoluzione mensile dei prezzi all'ingrosso delle auto usate in tutta Europa a partire dal 2015 e sulla base di circa 3,6 milioni di transazioni di auto usate. Solo nel 2022, Auto1 Group ha venduto più di 649.000 auto tramite propri siti web e le proprie app.

Calo record dei prezzi all’ingrosso delle auto usate nel 4° trimestre 2022

Dopo un sostanziale aumento dei prezzi delle auto usate per diversi trimestri consecutivi a partire da aprile 2021, i prezzi all’ingrosso hanno raggiunto il picco nel luglio 2022 con un valore dell'indice di 171,6. I prezzi delle auto usate sono aumentati per tutto il 2021 e il 2022 a causa di diversi fattori chiave, come la pandemia di Covid-19, la scarsità di semiconduttori e quindi la carenza e i lunghi tempi di consegna delle auto nuove, oltre a una generale influenza dell’inflazione. Dopo il picco del luglio 2022, i prezzi sono scesi. Si è trattato del calo più marcato dall’inizio dell’Index nel 2015, con una diminuzione dei prezzi all’ingrosso dell’11,8% nel corso del quarto trimestre, dal valore massimo dell’Index di 171,6 nel luglio 2022 al valore di fine anno di 151,3 nel dicembre 2022. “I prezzi delle auto usate sono aumentati nel corso dello scorso anno, prima di subire un improvviso crollo nel quarto trimestre del 2022. Ci aspettavamo un calo graduale e lento dei prezzi, invece abbiamo assistito a una diminuzione improvvisa e repentina. L’aumento dei prezzi delle auto usate di oltre un anno è stato praticamente riassorbito nel giro di poche settimane”, afferma Francesco Rocchi, Director Sales & Remarketing Italy di Auto1 Group. “Nel primo trimestre del 2023, osserviamo invece un contesto più stabile, con prezzi in leggero aumento dell’1% da gennaio a marzo”.

Loading...

Stabilizzazione dei prezzi delle auto usate nel 1° trimestre 2023

Dopo l'importante calo dei prezzi nel quarto trimestre del 2022, come da grafico, Auto1 Group ha osservato un contesto attuale più stabile dei prezzi all’ingrosso delle auto usate nel primo trimestre del 2023: L’Auto1 Group Price Index è diminuito da gennaio a febbraio dello 0,1%, con un passaggio da 149,3 a 149,1. Con i dati più recenti, l’Auto1 Group Price Index è passato da 149,1 a febbraio a 150,9 a marzo, con un aumento dell’1,2%. Nel complesso, i prezzi sono leggermente aumentati dell’1% da gennaio a marzo.

Auto1 Group Price Index

Il report sui prezzi delle auto usate in Europa L’Auto1 Group Price Index mostra l’evoluzione mensile dei prezzi delle auto usate in tutta Europa. Analizzando il proprio database, composto da circa 3,6 milioni di transazioni di auto usate in tutta Europa, Auto1 Group ha sviluppato un Index innovativo con l’obiettivo di migliorare la trasparenza nel mercato dell’usato e di fornire quindi insight sui prezzi all’ingrosso. Il punto di partenza dell’Auto1 Group Price Index è gennaio 2015, con un valore di riferimento pari a 100. L’Auto1 Group Price Index viene pubblicato ogni mese.