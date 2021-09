Auto usate sotto i 30 mila euro, i 10 modelli più venduti online

Le vendite di auto usate continuano ad aumentare. Scopriamo le più vendute online tra 20 e 30 mila euro.

Il mercato dell’usato cresce ancora

Quali sono le auto usate più vendute online ad un prezzo compreso tra i 20.000 e i 30.000 euro? Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio brumbrum, la Jeep Renegade conquista la prima posizione e sottolinea il ruolo central dei suv tra le auto usate. Per quanto riguarda l'alimentazione, il diesel batte il benzina in maniera significativa. La motorizzazione a gasolio è la più amata dagli italiani con il 66% delle vendite, seguito dal benzina al 25%. Ottimi risultati per le alimentazioni ibride che conquista il podio, anche se ancora molto lontana dai primi due. Elettrico batte Gpl e metano, ma non va oltre l'1% delle vendite.