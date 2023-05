Auto, vendite globali in calo. Boom di elettriche e cinesi. Toyota il brand più venduto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le immatricolazioni di nuove auto a livello globale nel 2022, secondo i dati di JATO Dynamics, sono state pari a 79,4 milioni di unità, in calo del 2% rispetto agli 80,7 milioni nel 2021. Risultati positivi in diversi mercati emergenti come India, Medio Oriente, Sud Est Asiatico e Africa che hanno rappresentato 24% dei volumi globali, compensando i cali registrati in Nord America, Europa e Cina, aree che insieme rappresentano il 69% delle vendute globali. Il calo secondo l'istituto britannico si spiega per la carenza di semiconduttori in Nord America e in Europa.

Boom di vendite in India, Giappone e Medio Oriente, Africa e Sud Africa

La domanda in India è aumentata del 24%, raggiungendo un nuovo record di 4,37 milioni di unità. L’India supera il Giappone ed è diventata il terzo mercato automobilistico più grande del mondo. Nonostante l’aumento dei volumi, in India sono stati venduti solo 3,1 veicoli ogni 1.000 abitanti che è il valore più basso tra i primi 25 maggiori mercati globali. Poi Incentivi finanziari e misure post-pandemia hanno stimolato la domanda in Medio Oriente. Le vendite sono state di 2,75 milioni con l'Arabia Saudita, il 19 mercato dell'auto più grande al mondo.

Africa e Sud Africa in particolare hanno registrare maggiori immatricolazioni

Nel mercato africano i volumi sono aumentati del 5,5% fino a 1,15 milioni di unità. Ciò è stato determinato dall'aumento del 14% delle immatricolazioni in Sud Africa, il più grande mercato del continente, che rappresenta il 44% del totale. Il volume dell’Africa settentrionale rappresentava il 42% del totale del continente africano, mentre l’Africa meridionale ne ha garantito il 45%. Al contrario, invece, l’Africa orientale, centrale e occidentale rappresentavano rispettivamente delle quote pari al 4,8%, all’1,3% e poi al 6,7% del totale, tutte cifre in aumento.

Le vendite di auto elettriche in crescita del 66% nel 2022

Nel 2022, il volume delle vendite globali di veicoli elettrici a batteria (BEV) è aumentato del 66% per complessive 7,37 milioni di unità che rappresenta un aumento anno su anno di 2,9 milioni di unità. Il risultato ha, poi, superato l’aumento di 2,4 milioni di unità che era stato registrato tra il 2020 e il 2021. L’anno scorso, la quota di mercato globale dei BEV è passata dal 5,5% nel 2021 al 9,3% del 2022. A livello di diverse aree regionali, solo Cina e Europa si sono assicurate una quota di mercato di elettriche a due cifre: il 15,6% la Cina il 12,2% il Vecchio Continente.

Rottamazioni e esenzioni fiscali alla base della crescita delle auto a batteria

La Norvegia ha stabilito lo standard di riferimento per le auto elettriche a livello globale. L’anno scorso, il 71% dei veicoli immatricolati nel Paese erano Bev, tuttavia è stata Hong Kong a registrare il più alto aumento della quota di mercato dal 24,4% nel 2021 al 53,1% dello scorso anno. Il programma di rottamazione per quei veicoli di almeno sei anni e l’esenzione fiscale per i veicoli elettrici in arrivo fino a un certo prezzo sta spingendo molti consumatori a passare dalla benzina all’elettrico. Una scelta che è destinata ad aumentare costantemente anche nel tempo.