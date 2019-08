Auto, la via obbligata alle alleanze. Gli investimenti spingono le fusioni Alleanze indispensabili tra i grandi gruppi che puntano a raggiungere il target di 15 milioni di vendite. Il nodo delle piattaforme modulari: il modello Vw e il ritardo di Fiat Chrysler di Alberto Annicchiarico e Mario Cianflone

Quota 15 milioni di auto vendute. Sembra essere questa la nuova soglia psicologica per i grandi gruppi ed era proprio questo il volume della produzione atteso dalla svanita (almeno per ora) fusione tra Fca e Renault-Nissan. Nell’industria dell’auto stanno cambiando i paradigmi tecnologici (elettrificazione, digitalizzazione, guida assistita) e con essi si stanno rivoluzionando i rapporti tra le case. Di fronte agli investimenti necessari per far fronte al cambiamento, anche solo per competere sul mercato europeo, dove i limiti alle emissioni sono sempre più stretti, le case hanno di fronte una carta già usata in passato con alterne fortune: quella delle fusioni.

E se 10 milioni di auto prodotte ogni anno dai primi tre gruppi (Volkswagen, Toyota e Alleanza Renault Nissan Mitsubishi) non bastano più per avere sufficienti economie di scala, allora la carta della fusione diventa indispensabile soprattutto per realtà come Fca. Il gruppo guidato da Mike Manley deve dare esecuzione all'ultimo piano industriale presentato da Sergio Marchionne poco prima della sua scomparsa, il 25 luglio 2018, con l'annuncio di una lunga serie di novità soprattutto in casa Jeep (diventata la punta di diamante del gruppo) e con la crescita di Alfa Romeo di termini di gamma e di volumi. Ora per dare il via al piano non basta far vedere concept car come la Fiat Centoventi o il baby suv Alfa Romeo Tonale, ma occorre fare le auto promesse. E qui servono soldi (tanti) e piattaforme. Fca, però, non ha le risorse economiche di un gigante come Volkswagen, che sulla piattaforma modulare Mqb ha messo 60 miliardi e sulle auto elettriche ne ha destinati un'altra quarantina con i relativi ingenti investimenti destinati allo sviluppo della piattaforma Meb specifica per le vetture alla spina.

Appare chiaro che in un'industria automotive sempre più liquida le piattaforme modulari condivise sono un punto chiave. Senza non si va da nessuna parte. Infatti, le piattaforme, dette anche architetture, sono quelle basi che permettono di costruire modelli diversi, anche di marche differenti, riducendo gli investimenti necessari perché questi vengono spalmati su differenti gamme di prodotto.