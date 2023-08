VinFast, startup vietnamita di auto elettriche, si quota al Nasdaq e raggiunge una capitalizzazione di oltre 85 miliardi di dollari

«I numeri indicati dal nostro presidente per quest’anno sono ancora sulla buona strada», ha affermato Mansfield. Anche tagliando quel traguardo VinFast venderebbe solo a circa un sesto della capacità produttiva del suo stabilimento di Haiphong. Un nuovo impianto è in costruzione nella Carolina del Nord e dovrebbe iniziare a produrre nel 2025.

La società di consulenza AlixPartners stima che i produttori di veicoli elettrici abbiano bisogno di vendite annuali per almeno 400mila veicoli per raggiungere il pareggio, anche in Cina, dove la maggior parte dei car-maker sta perdendo denaro nella guerra dei prezzi sempre più accesa per conquistare quote di mercato. Il suv VF8 (che con il VF9 vanta il tocco italiano del design di Pininfarina) ha un costo che oscilla tra i 46mila e i 52mila dollari (a seconda delle versioni), in linea con avversarie come Kia EV6 o Ford Mustang Mach-E. Offre aggiornamenti Ota (over-the-air), un’autonomia di 470 chilometri e accelerazione da zero a 100 Km/h in 5,5 secondi.

Ma il pricing è una sfida cruciale. Tesla tiene molto alta la pressione sulla concorrenza con le sue recenti mosse. La stravenduta Model Y costa ora quasi 7mila dollari meno della VF8 dopo l’arrivo dei i sussidi federali. VinFast lavora per essere competitiva e produrre in Vietnam può essere l’asso nella manica.

Chi controlla VinFast

VinFast fa parte di un gruppo che è la più grande conglomerata multisettoriale privata del Vietnam, fondata curiosamente nel 1993 in Ucraina come Technocom Corporation e partita poi nel 2000 in Vietnam come Vincom. La attuale Vingroup Joint Stock Company è nata nel 2012.

L’immobiliare è nettamente la prima voce di ricavi, la seconda è l’industria. Ma il gruppo opera anche nelle vendite al dettaglio e nei servizi nel settore sanitario e dell’ospitalità. Nel 2022 il fatturato è stato di 4,2 miliardi di dollari (nonostante un ottimo quarto trimestre), il 20% in meno rispetto al 2022, quando è stato raggiunto il top storico di oltre 5 miliardi di dollari. Grazie a VinFast il titolo Vingroup JSC ha guadagnato il 7% alla Borsa vietnamita, l’Ho Chi Minh Stock Exchange.