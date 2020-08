Autobianchi Y10, la citycar diventa più chic

L'Autobianchi Y10 compie 35 anni. Fu presentata al Salone di Ginevra 1985 in sostituzione della A112 e viene ricordata per esser stata la prima utilitaria di lusso. Purtroppo, anche l'ultimo modello firmato dal marchio milanese. Arrivò a metà degli Anni 80 per rappresentare un'alternativa elegante a Fiat Uno, Ford Fiesta e Opel Corsa, nell'epoca dei capelli lunghi e dello stereo a tutto volume con finestrini rigorosamente abbassati. Lo spazio c'era, visto che le utilitarie, soprattutto in Italia, erano le protagoniste assolute sul mercato. Puntava sullo stile, proprio come l'attuale Lancia Ypsilon che l'ha sostituita a partire dal 1995. In particolare, la chiccosa Y10 era però l'alternativa alla cugina italiana, la Fiat Uno, decisamente più spartana e sanguigna. Tuttavia all'inizio non fu capita a causa forse del prezzo non proprio concorrenziale che però era tipico della snobismo con cui la Y10 guardava i concorrenti.