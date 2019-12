Autobomba a Mogadiscio, almeno 76 morti. Cellula di Al Qaeda rivendica l’attacco Esplosione nella capitale somala a un checkpoint davanti a un ufficio delle tasse. Tra le vittime diversi bambini e studenti universitari. Una settantina i feriti

I danni dell’esplosione dell’autobomba a Mogadiscio

1' di lettura



Autobomba a Mogadiscio nell’ora di punta ad un checkpoint davanti a un ufficio delle tasse: i morti sono almeno 76, mentre i feriti sono una settantina. Il bilancio è tuttavia ancora provvisorio.

«Finora abbiamo trasportato 61 cadaveri e 51 feriti. Ci sono altri morti e il numero è destinato a crescere», ha detto alla Reuters Abdikadir Abdirahman Haji Aden, fondatore of Aamin ambulances.

Diverse vittime sono bambini, ma ci sono anche molti studenti universitari, che viaggiavano su un pullman che transitava sul luogo dell'esplosione, come ha riferito la polizia.

«Al momento non risultano italiani coinvolti», si apprende da fonti della Farnesina, che hanno precisato che verifiche con l'ambasciata italiana e le autorità somale sono tutt'ora in corso e che sfortunatamente il bilancio delle vittime è in continuo aggiornamento.

Si tratta di uno degli attacchi più sanguinosi nella capitale somala da anni.