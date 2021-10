Autobus, ecco le città che guidano la corsa: il traguardo è il 2030

Questa percentuale sale a oltre il 40% se si tiene conto della sola autoproduzione, ossia del servizio realizzato con mezzi propri e non in subaffidamento. Tra poco più di 2 anni, oltre il 55% dell’intero servizio sarà gestito con mezzi elettrici (66% dell'autoproduzione Gtt) e i bus elettrici, da soli, copriranno oltre il 26% dei chilometri percorsi».

Amt Genova

Il Comune di Genova ha stipulato un contratto del valore di 15 milioni di euro con la società Solaris per l’acquisto di 30 autobus elettrici. Secondo le specifiche dell'accordo i nuovi mezzi dovranno essere consegnati all’Amt entro il primo trimestre del 2022. I modelli ordinati sono gli Urbino 12 elettrici, già presenti nella flotta della municipalizzata di Genova, che possono ospitare fino a 24 passeggeri seduti. I mezzi saranno dotati di un innovativo sistema di purificazione dell’aria interna particolarmente efficace per filtrare virus e batteri. Si tratta inoltre di autobus più stretti, una specifica progettuale pensata proprio per facilitare la circolazione dei mezzi per le strade strette e tortuose di Genova.

Ctm Cagliari

Il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) stanzia 30 milioni per la strategia di riconversione energetica e la mobilità elettrica del trasporto a Cagliari. Entro il 2033, l'azienda sarda punta a sostituire l’intera flotta a disposizione (circa 300 mezzi) con altrettanti auto-bus elettrici. L'investimento stimato per rottamare tutti i veicoli a gasolio è di circa 156 milioni di euro. Cagliari è una città che si affaccia sul mare, con un bel clima e notoriamente ventilata, idea che lascia pensare alla mancanza di inquinamento e di aria pulita. La realtà è diversa: nel 2019 le centraline ambientali hanno fatto scattare più volte l’allarme di superamento del Pm10 (le polveri sottili) in città. Ogni giorno si riversano a Cagliari 160mila veicoli privati da altri centri. Il Comune di Cagliari, attraverso Ctm, punta quindi a fare della sostenibilità un baluardo e un obiettivo strategico.

Tper Bologna

A Bologna il binomio trasporto pubblico-trazione elettrica, in tempi moderni, è ormai più che trentennale: infatti nel 1990 Bologna ha riaperto la prima filovia (linea 13), in seguito ampliata con nuove linee (32-33-14) e, più di recente, anche con lo sviluppo del progetto Emilio (49 filobus Crealis) di cui è parte la nuova linea 15 inaugurata lo scorso anno. Questo processo, figlio di una scelta lungimirante - che ha portato Bologna a essere già oggi tra le città con la rete filoviaria più estesa nel nostro Paese - sarà ulteriormente sviluppato da Tper con i 70 filobus full electric (filobus con batterie senza motore termico) del progetto metropolitano Pimbo, che faranno salire a 150 i filobus in città.

Tper è inoltre attiva per gestire in tempi molto brevi anche una cospicua flotta di autobus elettrici a batteria.Sono già presenti attualmente nel parco veicoli 6 minibus elettrici da 6,5 metri, che saranno seguiti, entro fine anno, da altri 3 autobus Iveco E-Way da 9,5 metri, sempre elettrici a batteria, che saranno utilizzati sulla linea 29. È stata poi aggiudicata a Vdl la gara per la fornitura fino a 20 autobus da 12 metri a batteria, i primi dei quali entreranno in servizio nei primi mesi del 2022 e andranno a elettrificare la linea 28, collegamento tra il centro cittadino e la zona fieristica. Nel corso della prossima primavera è prevista un’ulteriore gara per altri 19 autobus da 12 metri, sempre elettrici a batteria. In tempi ragionevolmente brevi Bologna avrà, quindi, una flotta elettrica molto significativa a livello europeo con l’obiettivo del completamento del servizio urbano a zero emissioni con mezzi a trazione elettrica entro il 2030.