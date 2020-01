Autobus: rivoluzione ecologica nelle città In Italia gli autobus usati hanno in media 11,4 anni, in Europa circa 7,5. Debuttano i mezzi elettrici e a metano: Torino, Bologna e Milano apripista di Marco Morino

Per molti anni il rinnovo del parco autobus in ambito urbano ha costituito una chimera, ma ora i tempi sembrano maturi per una forte accelerazione. Vanno in questa direzione i 2,2 miliardi staziati dal ministero dei Trasporti in favore delle Regioni per l’acquisto di nuovi bus ecologici adibiti al trasporto pubblico locale e alle relative infrastrutture per l’alimentazione alternativa (metano, idrogeno, elettrica).

«In tante città, soprattutto nella pianura padana ma non solo, è emergenza smog. Serve una rivoluzione nella mobilità urbana: abbiamo assegnato 2,2 miliardi alle Regioni per l’acquisto di nuovi bus ecologici; 400 milioni andranno alle città», sono le parole che la ministra Paola De Micheli ha postato sul suo profilo twitter per commentare la firma del decreto. In media attualmente in Italia gli autobus usati hanno circa 11,4 anni, a fronte dell’età media europea di circa 7,5 anni.

L’obiettivo del governo è quello di ridurre la vetustità di queste vetture, di promuovere il miglioramento della qualità dell'aria, nonché di rilanciare la filiera industriale di produzione di autobus.

Torino e Bologna

Le città, anche se in ordine sparso, si stanno muovendo. Attualmente il parco autobus circolante è in prevalenza ad alimentazione diesel (gasolio). La transizione energetica in atto sta virando verso il gas oppure verso l’elettrico. Da qualche giorno, Gtt Torino ha messo in circolazione 40 nuovi bus urbani con alimentazione a metano costruiti dal gruppo Daimler-Mercedes, che si è aggiudicato la gara. Negli ultimi due anni Gtt Torino ha acquistato 191 veicoli, di cui 144 per il servizio urbano e suburbano, ed ha quindi rinnovato circa il 20% della flotta bus.