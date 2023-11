AutoClassica 2023, i numeri e le auto da sogno del salone dell’Heritage

Ascolta la versione audio dell'articolo

Heritage forever. Si può essere giovani e magari rammaricarsi di un passato non vissuto? Eccome, a spiegarlo sono il costante successo delle rassegne dell’heritage anche in Italia. Dopo, infatti, la 40a edizione di Auto e Moto d’Epoca nella nuova sede di Bologna che in 4 giorni ha attirato una grande affluenza di pubblico, anche Milano AutoClassica in tre giorni ha fatto un importante pieno di appassionati a cui si sono aggiunte anche delle novità di oggi.

Non sono auto d’epoca ma anche novità glamour

Partiamo dalle curiosità che sono delle novità di oggi come la MG Cyberster che se di passato ha visto ben poco perchè si tratta di una sportiva elettrica a due soli posti con la capote in tela ma rappresenta un’evidente citazione delle spiderini MG del passato. L’auto sarà in vendita non prima dell’estate 2024, ma il brand britannico di proprietà cinese ha scelto AutoClassica come prima tappa del tour Charging into the Future che vedrà la vettura in 23 Paesi di 3 continenti.

Una vera e propria chicca è la Multipla 6x6 by Giolito

Una chicca che soltanto i visitatori di AutoClassica hanno potuto ammirare è stata la Fiat Multipla 6x6 riportata agli splendori del passato da Roberto Giolito che è responsabile in Stellantis dell’Heritage. La 6x6 è un omaggio al successo di un’auto che hanno lasciato il segno in Italia visto che negli anni 2000 le nostre strade ne erano invase sia di versioni guidate da privati, ma soprattutto di esemplari destinati al servizio taxi. Unì icona di un recente passato

La 6x6 acquistata da un appassionato che l’ha richiesta

La 6x6 ha anche una storia perché si tratta di un’auto usata recuperata e poi rimessa a nuovo dalle Officine di Stellantis Heritage di Torino. L’esemplare esposto a Milano era in vendita e ad assicurarsela è stato un appassionato che peraltro l’ha voluta da subito oltre che espressamente richiesta, ma che è stata poi personalizzata dallo stesso Roberto Giolito in persona che si è inventato per l’occasione sei personaggi per le 6 diverse maniere di viverla.

In vendita a Milano numerose auto da sogno

Capitolo auto in offerta per ogni gusto e prezzo come la Cinquecento Bianchina del catalogo Wannenes il cui prezzo d’asta partiva da poche migliaia di euro alla Mercedes Benz 300 SL Ali di Gabbiano con l’elegante volante sbloccabile e ripiegabile per agevolare l’ingresso al posto di guida che era proposta al prezzo 1.950.000 euro. Esposta a fianco di altri modelli da sogno come la Mercedes Benz 300 SL Roadster, in entrambi i casi si trattava di vere e proprie icone.