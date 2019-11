Autodromo di Franciacorta, dal 2021 sarà Porsche Experience Center Il primo Porsche Experience Center in Italia nascerà all'Autodromo di Franciacorta di Simonluca Pini

L'autodromo di Franciacorta diventerà L'ottavo Porsche Experience Center (Pec) al mondo, sottolineando l'importanza che riveste il mercato italiano per il costruttore di Zuffenhausen. Terza in Europa per numero di vendite, l'Italia è l'Autodromo di Franciacorta sono stati scelti anche per la posizione strategica e il numero di visitatori in grado di richiamare. Solo poche settimane fa, Porsche ha inaugurato il suo secondo Porsche Experience Center (PEC) in Germania, presso il circuito di Hockenheim, mentre altri sono già operativi a Lipsia, Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Angeles e Shanghai. La nascita del Porsche Experience Center Franciacorta conferma il ruolo a livello internazionale dell'Italia in materia di supercar, offerta territoriale ed enogastronomica.

Porsche Experience Center Franciacorta

Le opere di ristrutturazione del circuito e la costruzione di un centro dedicato ai clienti presso il sito, che con una superficie di 559.000 metri quadri è in assoluto il più grande al mondo, verranno avviati entro la fine di quest'anno. L'apertura del Porsche Experience Center Franciacorta è prevista per l'inizio del 2021. L'investimento, ampiamente superiore ai 20 milioni di euro, porterà alla nascita di diversi tracciati e un customer center. Particolare attenzione verrà riservata ai programmi di guida avanzata in un contesto estremamente professionale e innovativo. “Gli Experience Center incarnano l'essenza di Porsche: offrono ai visitatori l'opportunità di vivere il Marchio a 360° e di vivere un'esperienza che tocca nel profondo. Il centro di Franciacorta sarà il prossimo punto di contatto per i clienti e gli appassionati che desiderano provare direttamente l'emozione del mondo Porsche”, ha dichiarato Detlev von Platen, membro del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Vendite e Marketing di Porsche AG. “Siamo orgogliosi che Porsche AG abbia raccolto la nostra idea di creare un Experience Center in Italia, un territorio di grande tradizione automobilistica e di veri appassionati del Marchio” ha sottolineato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia.

Posizione strategica

Franciacorta è il luogo perfetto per ospitare il nuovo Porsche Experience Center, non da ultimo perché consente di utilizzare il circuito esistente come punto di partenza per lo sviluppo dei futuri tracciati di guida. Anche la zona è particolarmente interessante, sia per la posizione favorevole sia per l'offerta turistica di prestigio riconosciuta in tutto il mondo. Dal punto di vista logistico, infatti, si trova al centro del Nord Italia, a poca distanza dalla Svizzera e ben collegata a città importanti come Milano, Bergamo e Verona. Vicina al Lago di Garda e contraddistinta da una lunga tradizione per la sua cultura enogastronomica, la Franciacorta è una destinazione turistica d'eccellenza, soprattutto in estate.