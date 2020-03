Autogrill archivia un buon 2019 ma il dividendo può attendere Tondato Da Ruos: «Il settore si riprenderà non appena l'emergenza sarà terminata. Per questa ragione restiamo impegnati nella gestione del nostro business per creare valore nel lungo termine» di Marigia Mangano

3' di lettura

Autogrill chiude il 2019 con ricavi e utili in crescita rispetto allo scorso anno, ma alla luce dell'emergenza del Coronavirus, che ha già lasciato i primi segni nelle prime settimane di marzo, sceglie di adottare un approccio prudenziale su due linee: non distribuire la cedola ai suoi azionisti e non fornire guidance sul 2020 fino a quando la situazione non sarà più chiara.



La Borsa, in un clima generale di grande incertezza e preoccupazione, ha venduto il titolo del gruppo che fa capo a Edizione della famiglia Benetton: le azioni stanno perdendo oltre il 18%.



«Nel 2019 abbiamo conseguito solidi risultati: abbiamo raggiunto tutti i nostri target - con ricavi, EBITDA underlying e EPS reported in linea con la guidance comunicata al mercato - registrando miglioramenti in tutti gli indicatori chiave», ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Gianmario Tondato Da Ruos .

«In merito al 2020, per quanto riguarda l'escalation dell'epidemia di Coronavirus in primo luogo abbiamo predisposto le misure necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti. In relazione alle conseguenti difficoltà a livello macro economico, abbiamo messo in atto una serie di iniziative specifiche per arginare l'impatto dell'epidemia su ricavi e redditività, tra le quali la gestione degli orari di apertura, l'ottimizzazione del lavoro nei punti vendita e un controllo dei costi generali e amministrativi».

«Questa non è la prima volta che il nostro Gruppo si trova ad affrontare l'impatto generato da fattori esogeni sulla domanda del settore viaggi: sappiamo che viaggiare è fondamentale per la vita delle persone e crediamo che il settore si riprenderà non appena l'emergenza sarà terminata. Per questa ragione restiamo impegnati nella gestione del nostro business per creare valore nel lungo termine».