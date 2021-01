Autogrill, aumento da 600 milioni per investimenti e acquisizioni. Il titolo crolla L’ad Tondato: «Dobbiamo assicurarci maggiore flessibilità finanziaria»

(Imagoeconomica)

L’ad Tondato: «Dobbiamo assicurarci maggiore flessibilità finanziaria»

1' di lettura

Il cda di Autogrill propone ai soci un aumento di capitale in opzione fino a 600 milioni per supportare i futuri investimenti e cogliere eventuali opportunità di acquisizione. È quanto riporta una nota del gruppo. Per questo il cda sottoporrà all'assemblea degli azionisti del 25 febbraio prossimo la proposta di delega quinquennale a realizzare l'operazione, ma la previsione attuale è quella di concludere l'aumento entro il primo semestre 2021.

«Risulta essenziale il rafforzamento della struttura patrimoniale del gruppo, con la conseguente disponibilità di maggiori risorse per far fronte agli investimenti futuri, per proseguire il percorso di crescita e innovazione del gruppo e per cogliere, con la massima tempestività, le eventuali opportunità offerte dal mercato», riporta la nota.

Loading...

Autogrill sta per definire con un consorzio di banche un accordo di pre-sottoscrizione dell'aumento: «Dopo un 2020 che ci ha visti impegnati a minimizzare l'impatto negativo della pandemia - ha commentato l'amministratore delegato Gianmario Tondato da Ruos - oggi, con una maggiore visibilità in un contesto in cui ancora permangono forti fattori di incertezza, iniziamo un percorso di rafforzamento patrimoniale per assicurarci maggiore flessibilità finanziaria e per cogliere eventuali opportunità che potrebbero presentarsi».

Dopo l’annuncio il titolo Autogrill è crollato fino al 10%, intorno alle 14 perde l’8%.