Autogrill debole in Borsa, parte l'opa Dufry per il delisting

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Azioni Autogrill in lieve calo ma ancora leggermente sopra il prezzo dell'opa di Dufry al via venerdì 14 aprile. Le quotazioni si attestano su quota 6,4 euro. A febbraio è stato definito l'accordo per la cessione a Dufry del 50% circa detenuto dalla Edizione della famiglia Benetton che diventerà socio del gruppo svizzero con una quota compresa tra il 22% e il 27,5% a seconda dell'esito dell'opa. L'offerta è stata promossa sul restante 49,53% del capitale di Autogrill ed è finalizzata al delisting della società di ristorazione per i viaggiatori.

L'operazione si configura come una offerta di scambio pertanto agli azionisti di Autogrill sono proposte 0,153 azioni Dufry per ogni titolo portato in adesione: al cambio euro/franco attuale e ai prezzi di Borsa di Dufry, attualmente il valore è leggermente inferiore (6,2 euro circa) alle quotazioni di Autogrill. In alternativa l'offerta è di 6,33 euro cash per ogni azione portata in adesione. L'offerta si chiuderà il 15 maggio prossimo salvo proroghe. In caso di totale adesione all'offerta cash da parte degli azionisti Autogrill l'esborso massimo a carico di Dufry sarà di 1,2 miliardi.

Il cda di Autogrill ha ritenuto congruo il corrispettivo in azioni e il controvalore in denaro dell'offerta. Dalla combinazione tra i due gruppi Dufry - che cambierà nome entro un anno - stima di generare sinergie di costi pari circa 85 milioni di franchi a regime (dal 2025) a livello di ebitda mentre per il biennio 2023-24 la previsione è di circa 70 milioni di franchi complessivi.