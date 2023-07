Autogrill: Dufry supera la soglia del 95% del capitale e prepara il delisting

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dufry ha superato la soglia del 95% del capitale sociale di Autogrill ai fini dello squeeze-out, che porterà la società ad essere titolare di tutte le azioni di Autogrill, e al delisting di Autogrill. In una nota si legge che nel corso della procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto, che ha avuto inizio il 12 giugno e si è conclusa ieri, venerdì 30 giugno, sono state portate in adesione all’offerta ulteriori 7.244.025 azioni Autogrill (pari all’1,8814% del capitale sociale di Autogrill). Lo squeeze-out, vale la pena di ricordarlo, prevede che, in seguito alla promozione di un’opa totalitaria, l’offerente, in questo caso Dufry, possa avvalersi del diritto di acquisto delle azioni residue se arriva a detenere almeno il 95% del capitale con diritto di voto.

In rampa di lancio il delisting di Autogrill

Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, tenuto conto delle azioni ordinarie di Autogrill già detenute da Dufry e delle azioni proprie detenute da Autogrill, Dufry verràinfatti a detenere il 96,3858% del capitale sociale di Autogrill. E, quindi, la società avviare la procedura di squeeze-out, che porterà la stessa ad essere titolare di tutte le azioni di Autogrill, e al delisting di Autogrill che uscirà quindi dalla Borsa..

Loading...

Negoziazioni al via dal 7 luglio

Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, il corrispettivo in azioni (0,1583 azioni Dufry di nuova emissione per ogni azione Autogrill) sarà corrisposto ai titolari di azioni Autogrill rappresentanti il 35,7949% delle azioni Autogrill portate in adesione alla procedura, mentre il corrispettivo alternativo in denaro (6,33 euro per ogni azione Autogrill) sarà corrisposto ai titolari di azioni Autogrill che rappresentano il 64,2051% delle azioni portate in adesione alla procedura di sell-out. Sulla base dei risultati odierni, Dufry prevede di emettere circa 410mila ulteriori nuove azioni da corrispondere agli azionisti di Autogrill aderenti al sell-out. Con avvio delle negoziazioni a partire dal prossimo 7 luglio.