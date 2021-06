Autogrill lancia l’aumento di capitale da 600 milioni

1' di lettura

Partirà lunedì prossimo l’aumento di capitale da 600 milioni di Autogrill, deciso nel febbraio scorso. Il collocamento, con diritto d’opzione, avverrà al prezzo di 4,59 euro per ogni nuova azione, dunque con uno sconto del 27,9% sul prezzo di chiusura di ieri.

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni saranno esercitabili dal 14 giugno 2021 al 29 giugno 2021, mentre i diritti di Opzione saranno negoziabili dal 14 giugno 2021 al 23 giugno 2021.

Edizione, la holding dei Benetton, ha già comunicato la propria adesione.

Nel comunicato di annuncio dell’operazione, il gruppo spiega che «nei prossimi anni Autogrill intende rafforzare ulteriormente la propria leadership globale, facendo leva su una strategia chiara e mirata a sfruttare la fase di ripresa, ottimizzando il portafoglio di concessioni del Gruppo attraverso l'allocazione del capitale a seconda del potenziale di crescita e di generazione di cassa delle diverse location in cui il Gruppo opera, cogliendo le opportunità di questa fase di mercato e implementando nuove iniziative, come quelle legate all'innovazione digitale, all'analisi dati e a una maggiore centralità del cliente;  rafforzare il modello di business del Gruppo, focalizzandosi sulle location che generano

cassa, spostandosi verso prodotti e offerte a maggior marginalità e sfruttando a pieno i

benefici dell'efficientamento strutturale dei costi realizzato nel corso del 2020; e

garantire la flessibilità e ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo e le dinamiche di

generazione di cassa, per accelerare la crescita e sostenere la creazione di valore di lungo

termine».