Autogrill, primi segnali di ripresa ma «arduo dare guidance» Il giorno prima dell'assemblea che si troverà a vagliare il bilancio 2019 e a nominare il nuovo Cda per il prossimo triennio, in continuità con l'attuale, Autogrill ricalcola l'impatto dell'emergenza coronavirus aggiornato ad aprile di R.Fi.

Gianmario Tondato da Ruos, ceo di Autogrill

Il giorno prima dell'assemblea che si troverà a vagliare il bilancio 2019 e a nominare il nuovo Cda per il prossimo triennio, in continuità con l'attuale, Autogrill ricalcola l'impatto dell'emergenza coronavirus aggiornato ad aprile

2' di lettura

Ricavi dei primi quattro mesi dell’anno -35% e primi segnali di ripresa a maggio, m a «estremamente arduo prevedere l'entità e la durata dell'impatto di questa crisi globale e fornire una guidance per il resto dell'esercizio in corso». Il giorno prima dell'assemblea che si troverà a vagliare il bilancio 2019 e a nominare il nuovo Cda per il prossimo triennio, in continuità con l'attuale, Autogrill ricalcola l'impatto dell'emergenza coronavirus aggiornato ad aprile. Un impatto che sta portando il gruppo della ristorazione dei Benetton, che fattura in Italia oltre 1 miliardo, a muoversi sulla linea del valutare l'utilizzo del decreto liquidità. In base al dl, l'ammontare massimo cui un'azienda può puntare è pari al 25% del fatturato realizzato in Italia. Per Autogrill quindi i finanziamenti a garanza pubblica ottenibili sono nell'ordine dei 250 milioni. L'emergenza Covid 19 aveva già influito sui conti in modo pesante stando ai dati dello scorso 29 marzo.

Guardando alle cifre Autogrill ha chiuso i primi quattro mesi del 2020 con ricavi per 963 milioni, in calo del 33,9% a cambi correnti (-35% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel solo mese di aprile i ricavi sono crollati dell'88%. Nel periodo gennaio-aprile l'ebitda è sceso a 50,8 milioni da 178,6, mentre l'ebit è stato negativo per 157,7 milioni (da -8,8 milioni). «L'impatto negativo straordinario indotto dalla pandemia - rileva la società - è stato mitigato grazie alle iniziative messe in atto dal management per ridurre in modo significativo la base dei costi».

In aprile Autogrill ha registrato un consumo di cassa pari a circa 100 milioni nel mese diaprile 2020 a causa della riduzione dei ricavi derivante dalle restrizioni ai viaggi e del parziale assorbimento del capitale circolante del primo trimestre 2020», a prevede che questa cifra possa ridursi «a partire dal mese di giugno 2020 a circa 35-40 milioni» al mese, «nell'ipotesi di una contrazione dei ricavi mensili del 75% nel secondo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2019».

La società ha «cassa e risorse disponibili» per 500 milioni e «nessuna scadenza rilevante dei debiti in essere fino al 2023». In maggio Autogrill vede infine «primissimi segni di ripresa, specialmente in Italia e nel resto dell'Europa, e in particolare nel canale autostradale, in seguito al parziale allentamento delle misure di lockdown nella prima metà di maggio».