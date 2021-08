Autogrill in rialzo: segnali di ripresa per traffico aereo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Autogrill è in deciso rialzo a Piazza Affari, in una giornata positiva per il comparto aereo europeo e il settore viaggi. I titoli del gruppo attivo nei servizi di ristorazione per chi viaggia traggono beneficio dalle prospettive di ripresa del traffico aereo. In particolare, secondo gli analisti di Equita per Autogrill sono arrivati «spunti interessanti da un articolo del Sole 24 Ore sul traffico aereo». Da ricordare che nel primo semestre 2021, i ricavi dal canale aeroportuale per Autogrill sono stati pari a 457,9 milioni di euro e quelli dal canale autostradale per 429,2 milioni.

Compagnie aeree sotto i riflettori in Europa

Come riportato da Equita, citando l'articolo del quotidiano, l'amministratore delegato di Ryanair (in rialzo alla Borsa di Londra di oltre un punto percentuale) ha rilasciato alcuni commenti sulla ripresa del traffico aereo, dando indicazioni di 10,3 milioni di passeggeri ad agosto rispetto ai 9,3 milioni di luglio e 5 milioni di giugno. I trend consentiranno a Ryanair di riaprire 250 nuove destinazioni. Inoltre, Lufthansa (+1,7% alla Borsa di Francoforte) avrebbe in programma di riaprire le rotte verso gli Stati Uniti da fine estate e verso l'Asia dal 2022. L'articolo, ricordano ancora gli analisti di Equita, «segnala invece più cautela negli Usa per quanto riguarda il traffico internazionale, con la riapertura dei collegamenti internazionali verso l'Europa per le principali compagnie non prevista prima di novembre. Il traffico domestico sarebbe invece in buon recupero, con passeggeri all'80% dei livelli pre-pandemia». Tra le altre compagnie aeree, registrano performance positive Air France-Klm alla Borsa di Parigi, a Londra easyJet e Iag (casamadre di British Airways e Iberia) come alla Borsa di Madrid. Il sottoindice Stoxx600 Viaggi è il migliore oggi in Europa con un progresso dell'1,8 per cento.

