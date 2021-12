Automattic sbarca in Italia con i servizi per le aziende

Ascolta la versione audio dell'articolo

Automattic, l’azienda americana nota soprattutto per la gestione della piattaforma WordPress utilizzata in tutto il mondo per la creazione e gestione di siti internet e creata da Matt Mullenweg, porta ufficialmente in Italia il servizio WordPress Vip riservato soprattutto alle aziende (sia piccole e medie che grandi). E lo fa con un accordo con Digitrend, azienda palermitana che si occupa di sviluppo di siti web e non solo che diventa così l’unico partner italiano su questo fronte. Grazie a questo accordo, già operativo, Automattic punta a crescere con i servizi a valore aggiunto nel fertile mercato italiano e Digitrend implementa l’offerta dei servizi proseguendo un percorso di crescita avviato in questi anni.

L’azienda palermitana, guidata dal Ceo Biagio Semilia, ha una ventina di addetti, un fatturato medio che si aggira sul milione, gestisce un centinaio di siti internet di informazione ma non solo (in portafoglio per esempio i due siti Commenti memorabili e Spunte blu ritenuti campioni di visite).

«WordPress Vip ci consente di offrire ai publisher e agli editori una soluzione che abbatte tutte le criticità di gestione delle risorse server e delle manutenzioni necessarie per aggiornamenti, gestione della sicurezza, salvataggio dei dati – spiega Semilia – . Questo accordo ci consente poi di concentrare maggiormente la nostra attenzione verso la cura del percorso di crescita dei nostri publisher. Consulenza e formazione continua, basati sull'utilizzo delle piattaforme più affidabili presenti sul mercato, ci garantiscono infatti tassi di crescita solidi e la giusta attenzione da dedicare ai singoli progetti editoriali con le loro peculiarità».

L’accordo con Automattic con l’introduzione di WordPress Vip rappresenta anche un salto di qualità nella gestione tecnologica delle piattaforme: «Con WordPress Vip, il publisher – spiega Gianni Messina, Cto di Digitrend – non deve più preoccuparsi delle problematiche dl caching, di aggiornamento del core di WordPress, di Cdn, di backup dei dati, di validazione dei plugin. La piattaforma Vip di WordPress è servita da una rete di 20 data center in tutto il mondo. La tecnologia alla base dei servizi di rilascio dei sistemi offre il miglior risultato time-to-first byte, la minore latenza, la massima sicurezza per la protezione dagli attacchi».

Un altro fronte è quello della formazione. «Questa nuova opportunità – dice Semilia – ci consente di concentrare maggiormente la nostra attenzione verso la cura del percorso di crescita dei nostri publisher. Consulenza e formazione continua, basati sull'utilizzo delle piattaforme più affidabili presenti sul mercato, ci garantiscono infatti tassi di crescita solidi e la giusta attenzione da dedicare ai singoli progetti editoriali con le loro peculiarità». Nel corso del 2021 con Digitrend Lab sono stati formati oltre 200 tra editor e giornalisti: la proposta formativa inclusa nell'offerta WordPress Vip, spiegano da Digitrend, ha come obiettivo quello di accompagnare i publisher verso il pieno utilizzo delle opportunità offerte dal sistema in questione anche grazie al rilascio di features e plugin sviluppati nel tempo dall'azienda.