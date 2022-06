Automazione, connettività e intelligence: la supply chain cambia pelle

Ascolta la versione audio dell'articolo

A che punto è l'evoluzione dei processi decisionali di fabbrica e delle attività legate all’intera supply chain? E quanto le soluzioni di Industrial IoT stanno favorendo l’automazione di questo percorso all’insegna della maggiore efficienza? Una ricerca commissionata dalla società americana Ivanti e condotta da VDC Research su un campione di oltre 200 decision maker dell’area tecnologica di aziende attive in diversi settori (fra cui retail, manufacturing, trasporto e logistica, aerospaziale e difesa, oil & gas) ha provato a rispondere a queste domande analizzando come l’utilizzo delle tecnologie legate all’Internet of Things possano aiutare le aziende ad affrontare al meglio le sfide operative, a sviluppare nuovi modelli di business e ad offrire una migliore customer-experience ai propri clienti.

In linea generale, ciò che è emerso in modo evidente, è un incremento di automazione, connettività e intelligence nelle attività che interessano tutta la catena di fornitura. Tale tendenza trova giustificazione, secondo gli autori dello studio, in varie componenti e fra queste la maggiore complessità dei magazzini e dei data warehouse rispetto a dieci anni fa, dovuta principalmente all’aumento di prodotti, ad avanzati criteri di personalizzazione e al crescente turnover degli addetti che ha generato una mancanza di manodopera.

Come in altri contesti, la pandemia ha poi accentuato tutti questi aspetti, stimolando (ed obbligando in alcuni casi) le aziende produttrici e i rispettivi distributori a cercare nuovi strumenti per ottimizzare servizi e procedure. Le soluzioni basate sulle tecnologie dell’Industrial Internet of Things, in tal senso, si stanno dimostrando valide opzioni per automatizzare i processi, migliorare le prestazioni e ridurre le inefficenze, puntando in modo particolare sulla semplicità di implementazione che contraddistingue questa tecnologie.

“Oggi le organizzazioni di qualsiasi industria verticale - ha osservato Marco Mozzi, Exm Sales Specialist per l’Area Mediterranea di Ivanti - hanno bisogno di accedere in tempo reale a informazioni relative allo stato delle loro spedizioni, alla loro localizzazione e allo stato di salute delle attrezzature per mantenere l’efficienza operativa e intervenire tempestivamente in caso di eventuali problemi. Considerando che l’IIoT contribuirà ad accelerare la trasformazione digitale della supply chain migliorando fra le varie cose il monitoraggio delle risorse da remoto, investire in questa+ direzione potrebbe influenzare direttamente la continuità del business di molte aziende italiane”.

Fra i fattori che guidano gli investimenti, come si legge nello studio, spiccano più degli altri la possibilità di migliorare il processo di produzione e quello di controllo e manutenzione degli asset. Altrettanto importanti sono inoltre benefici quali il saving sulle spese operative e (dal punto di vista tecnologico) la maggiore disponibilità di Api e protocolli di comunicazione, la riduzione dei costi dei sensori e dei sistemi di archiviazione dei dati e la diffusione dell’edge computing che sposta i processi di calcolo dal cloud agli stabilimenti produttivi.