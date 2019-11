Automiglioramento: sei domande per aumentare la propria consapevolezza «Factfulness» rappresenta un approccio collaudato e metodologicamente fondato necessario per aumentare il nostro grado di consapevolezza rispetto al fatto che nel mondo le cose vanno meglio di come potrebbe sembrare di Gianluca Rizzi *

Factfulness non è semplicemente il titolo del libro-testamento acclamato dalla critica come uno dei saggi più significativi del nostro tempo e scritto dal medico e accademico svedese Hans Rosling insieme al figlio Ola e alla nuora Anna, con l’intento di arginare la visione sistematicamente distorta che abbiamo del mondo in cui viviamo. Factfulness è molto di più: rappresenta un approccio collaudato e metodologicamente fondato necessario per aumentare il nostro grado di consapevolezza rispetto al fatto che nel mondo le cose vanno meglio di come potrebbe sembrare e che i trend riguardanti alcuni grandi fenomeni come il benessere, l’istruzione, la salute, la sicurezza sono positivi e in continuo miglioramento. In altri termini: quello che le persone che se ne occupano stanno facendo sta producendo dei risultati.

Le risposte fornite negli ultimi anni dalle migliaia di persone di paesi diversi a cui Rosling ha sottoposto un questionario di 13 domande hanno rivelato che non solo non ne siamo consapevoli ma che, in virtù di alcuni istinti tipicamente umani, tendiamo ad avere una visione sistematicamente distorta della realtà. Se i 10 istinti di cui parla Rosling si riverberano in modo sistematicamente negativo sulla nostra percezione della realtà globale, allora forse lo fanno anche rispetto alla percezione che abbiamo di noi stessi e dell’efficacia della nostra azione quotidiana.

E allora Factfulness non è solo un libro che corrisponde ad un approccio, ma può diventare anche un manuale di autoconsapevolezza e dunque di automiglioramento. Per rendere questa attitudine al miglioramento di sé immediatamente praticabile, ad alcuni dei 10 istinti che Rosling analizza faremo corrispondere la distorsione percettiva (bias) che ne consegue e una domanda per disinnescarla.

1) Negatività

Tendiamo a ricordare con maggiore facilità gli eventi negativi che ci hanno riguardato (insuccessi, delusioni, fallimenti). Al contrario, le buone notizie non fanno notizia e allora passano inosservate.

Pensando agli ultimi 3/6 mesi, quali sono stati i 5 piccoli o grandi fatti positivi che vi sono accaduti?