Automobili Pininfarina Battista, al via la produzione in serie della hypercar elettrica

L’azienda dispone di software e strumenti personalizzati per l’esecuzione dei controlli di fine linea. Successivamente, la Battista è pronta per rigoroso test su strada. Qui un esperto collaudatore mette alla prova la hypercar in tutte le varie condizioni di guida per verificare se l'auto, prima di essere consegnata, sia all'altezza degli elevati standard di qualità imposti dall'azienda.

I clienti possono scegliere i colori e i materiali per gli interni e gli esterni, con una gamma di campioni da analizzare, toccare e sentire. Per gli esterni è possibile configurare altri elementi come il Battista Exterior Jewellery Pack, i colori delle pinze dei freni e le finiture personalizzate per i cerchi. In totale sono disponibili fino a 13,9 quintilioni di combinazioni per gli esterni.

Per l'abitacolo i 128 milioni di possibili configurazioni per incisioni, colori e materiali come pelle, Alcantara e alluminio. Ogni cliente riceve una proposta di design su misura. Insieme ai progettisti può apportare gli ultimi ritocchi alla specifica finale direttamente nello stabilimento di Cambino.

Diversi infine i pacchetti post-vendita a disposizione dei proprietari della Battista che prevedono interventi di manutenzione specifici di durata variabile su parti e ricambi.

Le consegne della Battista inizieranno quest'estate. L'hyper GT interamente elettrica è disponibile con lo stile Pura o con il pacchetto di design della carrozzeria Furiosa.